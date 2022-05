Ad animare il Fuorisalone 2022, arriva per la prima volta a Milano Polifonic – High Vibe Music & Arts festival, una tre giorni di musica elettronica & art design che farà scatenare i clubber, al Lampo Farini (ex Scalo Farini) e al Parco Esposizioni Novegro, tra le installazioni artistiche a cura di Accademia di Belle Arti di Brera e NABA.

Un evento imperdibile per appassionati di sonorità disco, house, techno ed elettronica che porta in città, con una line-up senza precedenti di dj nazionali e internazionali, il progetto Polifonic nato nel 2017 in Puglia dalle menti creative di un gruppo amici (noti organizzatori di eventi e serate di successo) con l’idea di realizzare, anche in Italia, una manifestazione sul genere delle più importanti kermesse elettroniche europee e statunitensi, immersa però in una cornice ambientalistica unica tra gli ulivi e il mare della Valle d’Itria.

Un format di successo in continua evoluzione che si è presentato e ha conquistato anche il pubblico internazionale con showcase a New York, Londra e Parigi, e che arriva a Milano in occasione del Salone del Mobile 2022, dal 10 al 12 giugno, nella veste inedita di Polifonic – High Vibe Music & Arts Festival, aprendosi al design grazie ad Accademia di Belle Arti di Brera, Plan X Gallery con le opere dell’artista coreano Kalman Pool, e le installazioni di Natuzzi in collaborazione con la onlus Save The Olives (prodotta da NABA) per sensibilizzare sul grave tema ambientale della Xylella (il batterio killer degli olivi).

Ma è la musica elettronica la vera protagonista di Polifonic con un cast di dj nazionali e internazionali davvero da “mani al cielo”: Adiel, Axel Boman, Awesome Tapes From Africa, Barbara Boeing, Dasha Rush live, DJ Tennis, Francesco Del Garda, Futuro Tropicale, Dengue Dengue Dengue (live), Dirty Channels, Eternal Love, Jeff Mills, Job Jobse, Jolly Mare live band, Jonny Rock, Hyperaktivist, Hiver, Katatonic Silentio live, Kléo, Lakuti, Lumière, Marielou, Nevena Jeremic, Nicola Mazzetti, Paramida, Palms Trax, Pascal Moscheni, Riccardo Bhi, Rosa Calix, Seth Troxler, Simone De Kunovich, Surgeon, Yas Raven, Woody92.

La giornata inaugurale venerdì 10, dalle 17.30 a mezzanotte, negli spazi all’aperto di Lampo Farini (Ex Scalo Farini) in via Valtellina 7, con tanto di after party, da mezzanotte alle 5 del mattino, al Gate Milano di via Valtellina 21 dove suonano Âme e Pastaboys. Mentre sabato 11 e domenica 12 giugno, dalle 16 alle 2 di notte, Polifonic si sposta in zona Idroscalo nel verde del Parco Esposizioni Novegro di viale Esposizioni a Segrate, dove gli artisti si esibiranno in contemporanea su tre palchi diversi.

https://www.polifonic.it

