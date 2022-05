Ultimamente basta fare un giro in città per accorgersi della grande quantità di case in ristrutturazione. Il merito va al bonus edilizia, che consente di risparmiare parecchi soldi durante questa fase, presente anche nel 2022 ma che non tutti conoscono. In questo articolo, dunque, cercheremo di fare chiarezza sul tema, scoprendo i vari bonus disponibili per chi ha la necessità di ristrutturare un immobile, insieme ai requisiti da rispettare per poter rientrare in queste agevolazioni. Inoltre, studieremo anche gli aspetti da tenere a mente quando si acquista casa.

Comprare casa: gli elementi da tenere in considerazione

Comprare casa non è un’operazione che si compie tutti i giorni, e soprattutto non è una fase da prendere a cuor leggero. Esistono infatti diversi aspetti che devono essere analizzati prima della scelta e della fatidica firma del contratto d’acquisto. Uno dei fattori in assoluto più importanti riguarda la possibilità di sfruttare gli appositi incentivi, che consentirebbero di pagare un importo minore rispetto a quanto stabilito dal prezzo imposto dal venditore o dalla ditta di costruzioni. Si fa riferimento nello specifico al bonus prima casa, che vale appunto per le prime abitazioni, e per le persone under 36. Questo bonus dà la possibilità di ottenere svariate agevolazioni, ad esempio riducendo l’imposta di registro dal 9% al 2%, e riducendo anche l’IVA.

Naturalmente, quando si fanno questi calcoli andrebbe tenuto in considerazione anche il pagamento dell’immobile. Proprio per questo, quando si è ormai decisi di fare un passo così importante potrebbe tornare utile leggere approfondimenti e informarsi sul mutuo prima casa tramite alcune pagine specializzate online. Fra gli altri bonus si trova anche il superbonus al 110%, mentre tra gli aspetti burocratici ecco la necessità di verificare alcuni documenti come quelli sui dati catastali, effettuando anche un’ispezione ipotecaria. Infine, occhio al contratto e alle varie clausole contenute al suo interno.

Tutti gli altri bonus legati all’edilizia e alla casa

È necessario parlare anche del bonus casa ed edilizia 2022, che contiene una serie di agevolazioni come sempre utili per risparmiare cifre davvero importanti, restando però entro certi limiti di spesa. Stavolta si fa riferimento al bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, insieme al già citato bonus al 110%, per chi ristruttura migliorando la classificazione energetica dell’edificio. Non potremmo poi non citare altre agevolazioni come il bonus mobili ed elettrodomestici, insieme al bonus verde, al bonus idrico, al bonus facciate e al bonus acqua potabile.

In questa lunga lista rientrano anche il bonus restauro, il noto ecobonus e l’altrettanto famoso sisma bonus, per mettere in sicurezza le case nel nostro paese che recentemente è stato nuovamente colpito da un terremoto. Non solo acquisto e ristrutturazione, perché esiste anche un bonus speciale per gli under 31 che decidono di prendere in locazione un immobile, come nel caso degli studenti fuori sede: si fa riferimento al bonus affitti giovani. È chiaro che ognuno di questi bonus prevede una serie di paletti da rispettare, per poter accedere alle agevolazioni in lista, come un tetto di spesa massimo e un’età massima in certi casi. Per questo motivo, il consiglio è di informarsi leggendo i documenti ufficiali.

