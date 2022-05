Benedetta Rossi si trasforma in “Super Benny”

Il primo cartoon dedicato alla food star in esclusiva dal 1 giugno solo su Discovery+

Benedetta Rossi, star del web e volto amatissimo di Food Network e Real Time si trasforma in “SUPER BENNY” – prodotta da KidsMe, la Content Factory di De Agostini Editore, per Warner Bros. Discovery, la prima produzione animata completamente dedicata a lei e alla sua famiglia, di cui sarà anche voce e doppiatrice, disponibile dal 1 giugno in esclusiva solo su discovery+ e in seguito su Frisbee (canale 44).

In “SUPER BENNY” Benedetta è una web star alle prese coi piccoli grandi problemi della vita quotidiana, sempre impegnata tra il mondo digitale e le faccende di casa. Vive nel suo casolare di campagna col marito Marco, il cane Cloud e i simpatici animali dell’aia (Lella, la gallina cinica, Julie, la pony fashionista, Blue, il pavone ninja complottista e la coppia di volatili Tony e Gino), che in ogni episodio combinano qualche pasticcio.

Per salvare la situazione, Benedetta si trasformerà in Super Benny, una Mary Poppins dei giorni nostri, che trova sempre la “ricetta” giusta per risolvere i problemi utilizzando gli oggetti quotidiani in modo originale, folle e inaspettato.

Si tratta di una comedy che unisce due temi molto cari ai bambini, la cucina e gli animali, adatta a una visione familiare, con character unici e originali e uno stile di design contemporaneo, colorato, divertente.

Il mondo di Super Benny, tra realtà e fantasia, combina i personaggi reali, amati dal pubblico, con le caratteristiche che li identificano, potenziate dalla fantasia della versione cartoon (dal genuino pragmatismo di Benedetta, che prende vita nella sua trasformazione in Super Benny, fino alle dinamiche coniugali con Marco, passando per le incursioni giocose del cane Cloud), con gli aspetti più magici del format e i momenti più buffi e slapstick, legati alla folle banda degli animali dell’aia. Spazio anche all’attenzione ai temi di inclusione e rappresentazione delle diversità, con l’obiettivo di raccontare ai più piccoli un mondo senza stereotipi.

La serie riprende anche il tema dell’ “idea furba” – ricorrente in tutti i contenuti di Benedetta Rossi – il celeberrimo trucchetto semplice ma geniale da usare nella quotidianità. Oggetti riutilizzati con fantasia, ricette rielaborate con “quello che c’è”, qualcosa di apparentemente complicato che viene fatto con semplicità.

Benedetta si trasforma in Super Benny, ma è sempre sè stessa, col suo iconico grembiule, solo più “glitterato”. Perchè non serve essere perfetti o saper fare tutto: con un po’ di ingegno e di fantasia ognuno di noi può essere super!

SITO: www.discoveryplus.it – INSTAGRAM: @discoveryplusit – TWITTER: @discoveryplusIT – FACEBOOK: http://www.facebook.com/discoveryplusIT

Per altre notizie relative al tema Dietro la tv Dietro la Notizia