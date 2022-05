Asma: dal 23 al 27 maggio torna “Asma Zero Week”

Torna Asma Zero Week:

attivo il numero verde per prenotare consulenze gratuite in 45 centri specializzati

• Dal 23 al 27 maggio torna ASMA ZERO WEEK, evento nazionale di informazione e sensibilizzazione per persone con asma, giunto alla VI edizione. Attivo il Numero Verde 800 628989 per prenotare consulenze specialistiche gratuite in uno dei Centri specializzati.

• I risultati di una ricerca italiana confermano l’abuso del SABA, il broncodilatatore spray, che andrebbe scoraggiato in favore di terapie preventive.

• Le linee guida internazionali mettono in guardia sull’utilizzo dei corticosteroidi per via orale (OCS) per gli effetti collaterali ad essi associati: perché è importante ridurre l’uso degli OCS.

• Nuove prospettive dalla ricerca scientifica: la remissione dell’asma come obiettivo possibile.

Torna ASMA ZERO WEEK, l’evento nazionale che dal 23 al 27 maggio mette a disposizione consulenze specialistiche gratuite in 45 Centri specializzati in tutta Italia, prenotabili al Numero Verde 800 628989.

La campagna, promossa anche quest’anno da FederASMA e ALLERGIE Odv – Federazione Italiana Pazienti, con il patrocinio della Società Italiana di Allergologia, Asma ed Immunologia Clinica (SIAAIC) e della Società Italiana di Pneumologia (SIP/IRS), in partnership con AstraZeneca, intende sensibilizzare gli oltre 3 milioni di pazienti in Italia sull’importanza della prevenzione degli attacchi d’asma e la possibilità di ridurne l’impatto sulla vita quotidiana attraverso l’adozione di corrette strategie di comportamento, alla luce delle nuove risultanze scientifiche.

In Europa circa 30 milioni di bambini e adulti di età inferiore ai 45 anni soffrono di asma, un’impattante malattia infiammatoria cronica delle vie aeree che può causare dispnea, sensazione di costrizione toracica, tosse e broncospasmo.

Un problema assai diffuso nell’approccio alla malattia è l’uso eccessivo dei SABA, broncodilatatori beta2-agonisti a breve durata d’azione, che può diventare abitudine se non dipendenza e abuso. Attualmente la comunità scientifica tende a prendere le distanze dall’impiego dei soli SABA, che agiscono sui sintomi e non sull’infiammazione sottostante, il cui uso regolare o addirittura frequente può essere un segno di scarso controllo della malattia e aumenta il rischio di riacutizzazioni.1-3

Per sensibilizzare i pazienti e gli operatori sanitari sui rischi connessi a un eventuale uso eccessivo dei SABA, AstraZeneca ha promosso la campagna “Break Over Reliance”, centrata su un semplice test di 5 domande disponibile sul sito www.asmazero.it.

In base alle risposte fornite, il test indica se si è a rischio basso, medio o alto di fare un eccessivo affidamento sullo spray SABA al bisogno per l’asma. Una volta completato il test, il paziente è invitato a scaricare i risultati cogliendo l’occasione offerta da ASMA ZERO WEEK per parlarne con uno Specialista.

Importanti novità riguardano poi l’asma grave, in cui il trattamento di fondo per via inalatoria anche se assunto in modo costante, non è sufficiente a controllare la malattia. In Italia ne soffrono circa 300.000 persone tra adulti, adolescenti e bambini.6,7

Le consulenze specialistiche gratuite, offerte nell’ambito di ASMA ZERO WEEK, sono destinate alle persone che hanno già ricevuto una diagnosi di asma. Per prenotare una consulenza occorre chiamare il Numero Verde 800 628989 dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Tutte le informazioni sui Centri aderenti e le modalità di prenotazione delle consulenze sono disponibili sul sito www.asmazeroweek.it.

Curiosità e news sono disponibili anche sulla pagina

Facebook https://www.facebook.com/asmazero.it/

Instagram https://www.instagram.com/asmazeroit/

Per altre notizie relative al tema Salute Dietro la Notizia