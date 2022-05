E’ in arrivo il primo one man show live di Alessandro Cattelan: un grande tour teatrale in autunno

“Salutava sempre” è il titolo dello show live con il quale Alessandro Cattelan debutta a teatro il prossimo 26 novembre ad Alessandria (data zero), 29 novembre a Milano, per poi proseguire nelle principali città italiane, Torino (2 dicembre), Roma (4 dicembre), Napoli (7 dicembre), Firenze (8 dicembre) Padova (10 dicembre) e si chiude a Bologna (11 dicembre).

Un’occasione davvero speciale, si direbbe unica, nella quale il pubblico è invitato a partecipare al funerale di Alessandro Cattelan e da qui partire per raccontare dall’aldilà le follie, le ipocrisie e le piccole manie che contraddistinguono le nostre vite ordinarie nell’aldiquà. Canzoni, stand up, momenti di show, battute e interazione con il pubblico in questa festa per chiedersi insieme “cosa succede dopo?” e anche “cosa fare prima?”

Un one man show, prodotto da Live Nation, dove il protagonista ci racconta con il suo inconfondibile tono ironico e dissacrante, il suo sguardo su un mondo di cui ormai non fa più parte e dove, con la morte, si è guadagnato il privilegio della totale sincerità

I biglietti per le date saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle 11:00 di venerdì 6 maggio 2022. Per accedere alla prevendita anticipata basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it

La vendita generale dei biglietti partirà dalle 12:00 di lunedì 9 maggio 2022 su Ticketmaster.it, Ticketone.it, Vivaticket.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

LE DATE DEL TOUR

NOVEMBRE

· 26 · Alessandria, Teatro Alessandrino (data zero)

· 29 · Milano, Teatro degli Arcimboldi

DICEMBRE

· 2 · Torino, Auditorium del Lingotto G. Agnelli

· 4 · Roma, Auditorium della Conciliazione

· 7 · Napoli, Teatro Augusteo

· 8 · Firenze, Teatro Verdi

· 10 · Padova, Gran Teatro Geox

· 11 · Bologna, Teatro Auditorium Manzoni

