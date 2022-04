Partono subito con una sorpresa i Quarti di Finale dei Playoffs di vivo Serie A2, con il successo esterno della cenerentola Martignacco in casa di Mondovì. Negli altri due incontri sia Talmassons che Macerata mantengono invece il fattore campo, superando Busto Arsizio e Sassuolo. Nell’unica partita odierna di Pool Salvezza, Marsala vince il derby siciliano contro Modica per 3-1.

PLAYOFFS

Tutto sotto controllo per la Cda Talmassons che regola 3-0 la Futura Volley Giovani Busto Arsizio. Le friulane dominano in casa nella Gara 1 dei Quarti di finale, registrando ben 17 muri di squadra e il 43% in attacco, senza lasciare nessuno spazio alle avversarie, poco concentrate e forse anche condizionate dall’inizio shock 25-14. Per le padrone di casa è sempre Obossa l’arma più pericolosa, autrice di 16 punti come Grigolo, mentre è decisamente sottotono tutto l’attacco bustocco. Queste le parole di una delusa Lualdi: “Abbiamo fatto una prestazione decisamente sotto le nostre possibilità: sicuramente è una partita che cancelleremo, e che useremo per farci un esame di coscienza su quelle che sono state le nostre difficoltà. Ce la metteremo tutta per vincere gara 2 e poi giocarci tutto in gara 3”.

Prosegue la cavalcata dell’Itas Ceccarelli Group Martignacco in questi playoffs, che dopo lo scalpo di S.Giovanni agli ottavi comincia alla perfezione anche i Quarti vincendo in casa della Lpm Bam Mondovì. Una partita molto tirata, in cui le ospiti sono partite a razzo vincendo i primi due set, prima della rimonta delle monregalesi guidate da super Taborelli (26) che impattano 2-2. Al tie-break, le friulane riescono a rialzarsi e a mettere in campo tutta la grinta necessaria per chiudere i conti, grazie anche alle ottime prestazioni di Rossetto con 21 punti e Pascucci con 17.

Parte col piede giusto il Quarto di Finale della Cbf Balducci Hr Macerata, nonostante lo spavento iniziale contro le Green Warriors Sassuolo, che iniziano meglio e vanno avanti 0-1. Ma la reazione delle arancionere è veemente, cominciata con un secondo set dominato e proseguita con il controllo nei successivi due parziali che registrano sul tabellino il 3-1 finale. La miglior prestazione della gara è di Gardini con 20 punti, ma per le marchigiane è una vera e propria vittoria di squadra viste le cinque giocatrici in doppia cifra: Fiesoli (14), Cosi (13, con 3 aces 3 5 muri), Malik (12), Michieletto (12) e Pizzolato (10).

POOL SALVEZZA

Inizia bene l’Egea Pvt Modica nel derby siciliano in casa della Sigel Marsala Volley, ma il tasso tecnico differente ha permesso alle padrone di casa di avere la meglio 3-1. Una partita tutt’altro che facile, ma che ha ribadito la superiorità delle biancoazzurre in questa Pool Salvezza, che le vede sempre più prime e al sicuro da possibili rimonte delle avversarie. Le ragazze di mister Bracci con questi tre punti si avvicinano infatti sempre più alla permanenza in Serie A2: basterà guadagnarne almeno altri due nelle prossime cinque partite. Protagonista dell’incontro Pistolesi, con 31 punti di cui ben 11 aces, una vera e propria sentenza dai 9 metri. A nulla sono servite le comunque buone prestazioni di Longobardi (21) e M’Bra (14) per le rossoblu.

PLAYOFFS

QUARTI – GARA 1

Domenica 3 aprile ore 17.00

Cbf Balducci Hr Macerata – Green Warriors Sassuolo 3-1 (22-25 25-14 25-19 25-20)

Lpm Bam Mondovì – Itas Ceccarelli Group Martignacco 2-3 (20-25 19-25 25-21 26-24 11-15)

Cda Talmassons – Futura Volley Giovani Busto Arsizio 3-0 (25-14 25-21 25-20)

POOL SALVEZZA

3^ GIORNATA DI ANDATA – DIRETTA YOUTUBE VW

Sabato 2 aprile ore 16:00

Club Italia Crai – Assitec Volleyball Sant’Elia 3-1 (19-25 26-24 25-23 25-23)

Sabato 2 aprile ore 17:00

Anthea Vicenza – Tenaglia Altino Volley 3-1 (25-19 23-25 25-17 25-20)

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Seap Dalli Cardillo Aragona 3-1 (25-23 25-18 22-25 25-20)

Domenica 3 aprile ore 17.00

Sigel Marsala Volley – Egea Pvt Modica 3-1 (24-26 25-20 25-20 25-22)

