Marco Bianchi, il food mentor famoso per il suo impegno nella promozione di una alimentazione sana e bilanciata, firma il nuovo Boscolo Gift: Veggie d’Autore. Un cofanetto che è un vero e proprio viaggio nel gusto con una selezione di ristoranti vegetariani, vegani, crudisti e plant-based in cui da materie sane e naturali nascono squisiti piatti gourmet.

Veggie d’Autore

E’ il regalo perfetto per chi ha sposato la filosofia di una alimentazione vegetariana, vegana o crudista, ma anche per chi ha voglia di sperimentare qualcosa di nuovo e desidera gustare creazioni realizzate con materie prime d’eccezione, con ingredienti che esprimono amore per la natura e rispetto per la stagionalità dei prodotti.

Tra le proposte all’interno del cofanetto vi segnaliamo: Linfa – Eat Different a Milano.

Un ristorante in cui la cucina vegana è la protagonista indiscussa così come l’attenzione alla sostenibilità e allo “zero-waste”, cioè zero sprechi: tutto (o quasi) viene utilizzato per creare una grande varietà di piatti in grado di soddisfare i gusti di tutti, anche delle persone più esigenti.

Molta attenzione anche nella scelta dei vini proposti, 100% naturali. La cucina è a vista, gli avventori possono così ammirare come le sapienti mani dei cuochi trasformano le materie prime in delizie.

Écru – Raw & Organic Food a Roma

Per entrare nel mondo della cucina crudista, per apprezzare e ammirare piatti preparati sempre al momento con un processo di lavorazione particolare che non supera mai i 42°, basta addentrarsi in questo delizioso bistrot romano.

Verdura cruda, fermentata, essiccata, massaggiata, ma mai cotta. I piatti oltre a essere molto gustosi e saporiti sono anche bellissimi da vedere, colorati e curati nei minimi dettagli.

