Tropico: “Nuda Sexy Noia”, il nuovo brano

Fuori ora “NUDA SEXY NOIA” (Epic / Sony Music), il nuovo brano di TROPICO, prodotto Zef, Marz, D-Ross e Startuffo: https://epic.lnk.to/NudaSexyNoia

«La noia è una roba che non mi posso proprio permettere, non mi prenderà mai – commenta Tropico. Una volta mi dissero che per fare musica vera non dovevo stare mai comodo… e io c’ho sempre creduto in questa cosa. A me scrivere canzoni serve per tenere in equilibrio la vita, se dovessi mai lasciarmi trascinare giù dall’abitudine, dalla routine, saprei già cosa aspettarmi dalle mie canzoni… e mi sentirei perso, senza equilibrio… per questo mi complico la vita in ogni modo, perché anche se alle volte è meraviglioso lasciarsi tentare dalla noia, non riesco proprio ad accettare delle canzoni mie che non mi indichino una strada nuova per me. Preferisco una vita d’inferno sempre in giro, senza garanzie, sempre tra facce nuove, che fare delle canzoni che non mi portano nulla. Nuda Sexy Noia è una canzone che sta sulle relazioni, la cosa che più mi interessa in questo periodo.

Ha voglia di vita, senza girarci intorno, come me in questo periodo.»

Da fine aprile, Tropico sarà in tour nelle principali città italiane. Queste le date:

28 aprile – Off Topic – Torino

29 aprile – Santeria – Milano

6 maggio – Locomotiv Club – Bologna

7 maggio – Monk – Roma

12 maggio – Duel Club – Napoli

Per info e biglietti: https://linktr.ee/tropico_tour

