The Island – Experience Festival a Pantelleria

Dal 2 al 5 giugno 2022 a Pantelleria The Island – Experience Festival

Il primo festival esperienziale tra musica elettronica, natura e sostenibilità, certificato carbon neutral grazie alla partnership con Plenitude

Plenitude, partner dell’evento, fornirà pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici all’isola di Pantelleria.

ESPERIENZE MUSICALI IMMERSIVE CON LA PARTECIPAZIONE DI

PEGGY GOU

NU GENEA live band

MOODYMANN

PAULA TAPE

ZE IN THE CLOUD

and many more…

TANTE ESPERIENZE NELLA NATURA E TALK SULLA SOSTENIBILITÀ

Per maggiori informazioni: www.theislandfestival.net

Per acquistare i biglietti: https://link.dice.fm/theisland

La prima edizione di The Island – Experience Festival è pronta ad accogliere sull’isola di Pantelleria, dal 2 al 5 giugno 2022, tutti coloro che vogliono vivere musica elettronica e benessere in un’unica esperienza. Realizzato per spiriti creativi, liberi e visionari con l’obiettivo di immaginare un futuro migliore, The Island – Experience Festival sarà il primo festival esperienziale certificato carbon neutral grazie a Plenitude, sustainability partner della manifestazione.

Plenitude fornirà, inoltre, un impianto di pannelli fotovoltaici che alimenterà il festival e verrà donato al comune di Pantelleria per produrre energia pulita per i prossimi 30 anni.

Tra rocce vulcaniche e mare cristallino, Pantelleria, luogo unico e autentico dalla storia millenaria, ospiterà un creative village dove vivere la musica e aprire la mente.

Focus della manifestazione sarà la ricercata programmazione musicale che, grazie alla presenza di alcuni degli artisti musicali più interessanti e apprezzati del panorama attuale sarà in grado di soddisfare tutti i gusti del pubblico.

All’interno del programma del Festival saranno inoltre previste numerose experience che porteranno gli ospiti alla scoperta di se stessi e dell’isola.

The Island – Experience Festival sarà anche un momento in cui parlare di futuro e scelte consapevoli.

Sarà possibile raggiungere l’isola acquistando il ticket Full Travel Experience, comprensivo di volo diretto a/r Milano Malpensa – Pantelleria, soggiorno di 3 notti in un resort a 4*, Full Festival Ticket (4 giorni di musica ed experience) e noleggio di un’automobile. Disponibili altre formule di acquisto solo per gli eventi musicali: Festival Ticket 3 days, Festival Ticket 1 day.

Experience partner dell’evento sarà Yoga Academy, la scuola di yoga online più grande in Italia fondata da Denise Dellagiacoma che ad oggi conta una community di più di 100.000 persone e si posiziona come punto di riferimento per lo yoga in Italia.

Radio Deejay e M2O sono media partner ufficiali di The Island: tra le varie iniziative che vedranno il coinvolgimento dei due network, l’opportunità di regalare ai propri ascoltatori due ticket Full Travel Experience grazie ai quali la partecipazione al festival diventerà un’esperienza indimenticabile.

VD News, media brand che tratta l’attualità con storie che hanno al centro le persone, in partnership con The Island produrrà un documentario sul festival.

Non solo relax e wellness, ma anche sviluppo di coscienza critica e attenta al mondo che ci circonda, The Island – Experience Festival è “l’isola” da cui ripartire per riscrivere il futuro e ascoltarne il suono.

Per altre notizie relative al tema Eventi Dietro la Notizia