“Super Race Weekend ” su Sky Sport il 9 e 10 aprile

Anche la Motoamerica Superbikes su Sky e in streaming su Now

Su Sky Sport sarà un weekend fuori giri con F1 in Australia, Motogp e Motoamerica Superbikes in Texas, Sbk in Spagna, Ntt Indycar Series in California e Formula E a Roma

Si arricchisce ancora la grande offerta motorsport di Sky per il fine settimana alle porte: anche la MotoAmerica Superbikes si aggiunge al Super Race Weekend in programma sabato 9 e domenica 10 aprile su Sky e in streaming su NOW.

La versione americana del campionato delle derivate di serie vedrà al via anche Danilo Petrucci con il Team Warhorse HSBK Racing Ducati NYC. Appuntamento su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW con Race 1 e Race 2, rispettivamente sabato alle 24.15 e domenica a mezzanotte.

Su Sky Sport sarà un weekend fuori giri, che culminerà con un Super Race Weekend, due giorni di adrenalina non stop tra qualifiche e gare: a partire da domani, giovedì 7 e fino a domenica 10 aprile, appuntamento con ben 5 top campionati del motorsport, ai quali si unisce anche la MotoAmerica Superbikes.

Dall’alba al tramonto, domenica si correrà già dalle 7 del mattino, quando scatterà il semaforo verde del Gran Premio d’Australia, terza tappa del Mondiale di Formula 1 in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K; da non perdere il quarto appuntamento con la MotoGP, in prima serata dalle 20 con il Gran Premio delle Americhe su Sky Sport MotoGP e, a seguire, il ritorno della NTT IndyCar Series con il Gran Premio di Long Beach, dalle 21.45 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno.

Nel mezzo, un pomeriggio con due super appuntamenti: la partenza del Mondiale di Superbike ad Aragón, con la Race 2 in programma alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, e la Formula E con l’E-Prix di Roma e il Round 5 al via dalle 15 su Sky Sport Action e Sky Sport Uno. A tutto questo si aggiungono le differite del primo appuntamento del CIV sul circuito di Misano: martedì 5 e mercoledì 6 aprile, in onda su Sky Sport MotoGP la prima e la seconda giornata di gare.

www.sport.sky.it

Per altre notizie relative al tema Dietro la tv Dietro la Notizia

Per altre notizie relative al tema Sport Dietro la Notizia