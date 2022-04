Spotify: nuova audio serie originale Batman – Un’autopsia

● Anteprima a Milano con il cast al completo: accanto a Claudio Santamaria, che torna ad interpretare Bruce Wayne, grandi nomi del cinema, del teatro, della musica e dell’intrattenimento

● Il thriller psicologico che racconta aspetti inediti dell’eroe di Gotham sarà disponibile in nove Paesi dal 3 maggio 2022, in esclusiva su Spotify. Si tratta del più grande lancio simultaneo della piattaforma fino ad oggi.

Questa mattina Spotify ha presentato, con un evento di anteprima per la stampa a Milano, la nuova audio serie originale Batman – Un’autopsia. Un’esperienza audio imperdibile e senza precedenti, nata dalla partnership tra la piattaforma, Warner Bros e DC Comics.

Il podcast, che debutterà simultaneamente in Italia e in altri otto paesi il 3 maggio 2022 in esclusiva su Spotify, è un thriller psicologico che si immerge in profondità nella mente di Bruce Wayne, e i suoi 10 episodi sono costellati di oscuri colpi di scena e supercriminali in pieno stile DC.

All’anteprima ha partecipato il cast al completo, con alcuni degli attori che hanno letto degli estratti della sceneggiatura originale. Accanto a Claudio Santamaria, che torna a dar voce a Bruce Wayne, gli ascoltatori troveranno Michele Bravi nei panni di Edward Nygma (L’Enigmista), Dario Bressanini (Alfred), Maria Grazia Cucinotta e Michele La Ginestra (Martha e Thomas Wayne), Beatrice Bruschi (Kell), Edoardo Ferrario (Arnold Flass), Michela Giraud (Vicki Vale), Alice Mangione (Barbara Gordon), Fiore Manni (Renee Montoya), Nicola Pistoia (Dr Hunter), e Saverio Raimondo (Il Mietitore).

Le prime due puntate della serie saranno pubblicate simultaneamente sulla piattaforma

martedì 3 maggio. A seguire, ogni martedì uscirà un nuovo episodio.

Per maggiori informazioni: dccomics.com e dcuniverseinfinite.com

Per altre notizie relative al tema Dietro la tv Dietro la Notizia

Per altre notizie relative al tema Eventi in web Dietro la Notizia