A Castagnole Piemonte una settimana con stelle internazionali dal 4 all’ 11 giugno con i professionisti del blues.

Piemonte Blues Stop è una manifestazione didattico-musicale di caratura internazionale che proporrà agli iscritti una settimana di lezioni di vari strumenti (batteria, contrabbasso, chitarra, pianoforte, organo, armonica, canto e musica d’insieme) e, più in generale, a tutti gli appassionati di blues,tre concerti di altissimo livello, inframmezzati da momenti di socializzazione e di importante interscambio culturale che si terranno nel Palazzo settecentesco dei Conti Filippa a Castagnole Piemonte (TO) da sabato 4 a sabato 11 Giugno 2022.

Piemonte Blues Stop, grazie allo sforzo degli organizzatori (in una partnership italo-tedesca), propone come corpo docente un ventaglio di prestigiosissime collaborazioni: tutti musicisti statunitensi di fama internazionale, veri protagonisti nell’ambiente blues di questo ultimo trentennio, che costituiscono una fortissima attrattiva e dunque il punto di forza della manifestazione, essendo assolutamente unica e imperdibile l’occasione di averli tutti insieme e a disposizione dei partecipanti per un’intera settimana.

A questa prima edizione italiana parteciperanno musicisti di grandissimo richiamo come Duke Robillard (chitarra), Sugar Ray Norcia (armonica e voce), Alex Schultz (chitarra), Tad Robinson (armonica e voce), Mudcat Ward (basso) e Mark Teixeira(batteria), che hanno mostrato di gradire questa formula, soprattutto perchè consentirà di vivere tra loro e con gli allievi un’intensa settimana di musica in un clima di condivisione totale, dalle lezioni frontali alle soste gastronomiche, dalle improvvisate partite a calcetto ai concerti, dagli spuntini di mezzanotte alle jam sessions… una specialissima “gita scolastica”… una piccola Woodstock “a tutto blues”.

Piemonte Blues Stop nasce da una sinergia tra l’Associazione A.P.S. Castagnole Gospel (con il suo fondatore Alberto Marsico, organista Hammond e pianista italiano di fama internazionale) e The Ozdemirs, band tedesca attiva da decenni nel panorama blues europeo che da anni gira l’Europa in tour anche come organizzatrice di eventi blues a livello transnazionale.

La quota di iscrizione è di € 300,00 e comprende, oltre alle lezioni di strumento individuale e di musica d’insieme, anche l’ingresso gratuito a tutti i concerti e jam sessions.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito www.blues-stop.com e scrivere a info@blues-stop.com oppure al coordinatore dell’iniziativa, Alberto Marsico – albertomarsico@gmail.com .

CALENDARIO DELLE LEZIONI

da Lunedì 6 Giugno a Sabato 11 Giugno 2022

Lezioni di strumento: al mattino dalle ore 10:00 alle ore 13:00

Lezioni di musica d’insieme: al pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 19:00

Jam Sessions: 6 – 7 -9 – 10 -11 Giugno dalle ore 21:30 alle 24:00

CALENDARIO DEI CONCERTI

sabato 4 Giugno alle ore 21:30: The BlueTones feat. Duke Robillard

domenica 5 giugno ore 11,00: Castagnole Community Choir

venerdì 10 giugno alle ore 21:30: The Ozdemirs + Tad Robinson & Alex Schultz

sabato 11 giugno ore 21,30: Premiazione dei migliori allievi del Piemonte Blues Stop 2022, a seguire concerti di Harmonica Summit feat. Sugar Ray Norcia & Tad Robinson e Guitar Summit feat. Duke Robillard & Alex Schultz

LINKS

