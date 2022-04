Un concerto speciale per presentare il nuovo album

GIA’ SOLD OUT IL PRIMO SPETTACOLO

Paolo Belli torna al Blue Note di Milano dopo 3 anni in concomitanza con l’uscita del nuovo album “La musica che ci gira intorno”. Appuntamento a venerdì 6 maggio alle 20:30 e alle 23:00 con un doppio spettacolo (di cui il primo già sold out) che si preannuncia ricco di sorprese e novità.

Sul palco con il cantante emiliano una Big Band di 16 elementi, la stessa che da anni lo accompagna in tutti gli show televisivi e nelle piazze in Italia e all’estero.

Quello al Blue Note è ormai un appuntamento fisso per Paolo che, dopo lo stop dovuto alla pandemia, torna sul palco del “tempio italiano del Jazz” carico di energia e di aspettative, con molti progetti in cantiere e una lunga estate che sta per iniziare e che segnerà finalmente il tanto atteso ritorno alla normalità per la musica dal vivo.

Un 2022 già pieno di soddisfazioni per Paolo Belli che ha festeggiato 60 anni nel mese di marzo, la metà dei quali passati su un palco.

Si è infatti appena concluso il tour teatrale della nuova piece scritta con Alberto Di Risio “Pur di Far Commedia”, che ha registrato grande successo di critica e pubblico, ricevendo standing ovation e applausi a scena aperta in ogni replica e che tornerà nei teatri nel mese di gennaio 2023.

Blue Note Milano Via Pietro Borsieri, 37, 20159 Milano MI

www.bluenotemilano.com

