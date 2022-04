“Estranei” il nuovo singolo di Random feat. Villabanks

Random presenta Estranei (Visory Records) il nuovo singolo realizzato in collaborazione con Villabanks, fuori oggi in radio e su tutte le piattaforme di streaming.

Scritto da Umberto Odoguardi, Alessio Buongiorno e Emanuele Caso e prodotto da Junior K, Estranei è un brano dal retrogusto nostalgico, sia nel sound incalzante che richiama il pop-punk degli anni ‘90 e i primi ‘00, sia nel significato: il ricordo di una relazione tra due persone che hanno condiviso tanto e ora non hanno più nulla che li leghi insieme, la malinconia per un amore che non tornerà più: Da quando siamo estranei – Mi manchi come il mare – Si dividono le strade – Ma noi non cambiamo mai.

Random e Villabanks raccontano: «Quello che ci lega, oltre alla grande stima professionale reciproca, è una grande amicizia. Abbiamo già lavorato insieme su Amore Toxic e ora, per noi, Estranei è come se fosse il proseguimento naturale di quella storia: una relazione tossica, per quanto sia forte e coinvolgente, è deleteria. I momenti brutti sono molto più frequenti e devastanti di quelli belli. Quando qualcosa si rompe definitivamente, si arriva a essere estranei. Ed è strano arrivare a non avere niente più a che fare con la persona con cui hai condiviso tutto. In questo brano abbiamo voluto raccontare questa sensazione.»

RANDOM – LIVE 2022

prodotto da

VIVO CONCERTI

GIOVEDI’ 6 OTTOBRE 2022| ROMA @TEATRO CENTRALE

MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE 2022 | MILANO @MAGAZZINI GENERALI

info: www.vivoconcerti.com

