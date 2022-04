Mazy, dal 15 aprile in radio e in digitale “Vorrei”

“Vorrei” il nuovo singolo della giovane cantautrice toscana

(Link per l’ascolto: lnk.to/MzVorrei)

Da venerdì 15 aprile è in rotazione radiofonica e disponibile in digitale “Vorrei” (UDB Carousel Records), il nuovo singolo della giovane cantautrice toscana MAZY, nome d’arte di Alice Santini. Il brano è accompagnato dal videoclip ufficiale già online su YouTube.

Guarda il video: https://youtu.be/ypjLHV9zH0E

Scritto dalla stessa Mazy insieme a Ugo Bongianni, che è coautore della parte musicale e ha curato la produzione e l’arrangiamento, “Vorrei” conferma la poliedrica cifra stilistica della cantautrice di Camaiore (LU), caratterizzata da una vocazione pop con intense venature R&B, e da una scrittura intimista ricca di suggestioni visive.

La mancanza di comunicazione tra le persone è il tema, più che mai attuale, affrontato nel brano e descritto attraverso le dinamiche di una crisi di coppia.

«I protagonisti di “Vorrei” sono un Lui e una Lei che, a causa di un’incomprensione, si chiudono in un silenzio fatto di sguardi – racconta Mazy – Il silenzio, a sua volta, genera ansia e dolore e la loro storia d’amore, tutto a un tratto, sembra perdere il colore per trasformarsi in un film in bianco e nero che nessuno dei due guarderà più. Il sentimento che li univa diventa come“un bacio di Klimt senza l’oro intorno”».

Il videoclip di “Vorrei”, girato nel futuribile show-room della Gemeg ad Avenza (MS) dal team del Mindbox studio, si ispira alle immagini e ai giochi cromatici presenti nel testo, valorizzandone la portata metaforica.

L’allestimento scenografico e il concept sono opera dell’architetto Marco Francesconi, che spiega così l’idea e il complesso lavoro alla base del progetto.

FB https://www.facebook.com/MazyOfficialPage

IG https://www.instagram.com/mazyofficialpage

TikTok https://vm.tiktok.com/ZM8HfBcvp/

