Da ieri 1 aprile, è in radio “L’ULTIMA PAROLA” (Dischi dei Sognatori / Warner Music Italy), il nuovo singolo del cantautore MATTEO FAUSTINI, già disponibile in digitale (https://matteofaustini.lnk.to/Lultimaparola).

Il videoclip (https://youtu.be/IiPnOHrSvC8), diretto da Francesco Ferri Faggioli, è ispirato al film “In Time” di Andrew Niccol e vede come protagonisti 4 storie di 4 generazioni diverse, 2 con un epilogo positivo e 2 non.

Una lezione sul mettere da parte l’orgoglio e chiedere scusa il prima possibile, perché non sempre è vero che è “meglio tardi che mai”.

“L’ultima parola” – scritto dallo stesso cantautore insieme a Marco Rettani, arrangiato da Enrico “Kikko” Palmosi e mixato da Sabatino Salvati – è stato presentato in gara a “Una Voce Per San Marino”, contest internazionale per la selezione del rappresentante sammarinese all’Eurovision Song Contest 2022.

«“L’ultima parola” è un brano che ho scritto per chiedere scusa – dichiara Matteo Faustini – non sappiamo quanto tempo abbiamo, ogni giorno potrebbe essere l’ultimo. Ne vale quindi la pena di rifugiarsi nell’orgoglio aspettando di poter dire alla prima occasione “te l’avevo detto”? Secondo me, no. È una riflessione sulla parola “scusa”, l’ultima della canzone, con la speranza di costruire dei nuovi ponti e non dei muri».

Il brano è “il quarto figlio di un disco consapevole” in uscita quest’anno, e si aggiunge ai singoli già pubblicati “1+1”, “Stanco Di Piangere” e “Per Donare”.

La copertina, ideata da Matteo stesso, rafforza il messaggio che il brano e il video vogliono lasciare e raffigura il cantautore con un mazzo di fiori pronto a chiedere scusa. Dall’altra parte della porta, però, c’è una clessidra che indica che il tempo è scaduto, che ormai è troppo tardi.

www.instagram.com/matteodaslegare – www.facebook.com/Matteo-Faustini-103034254408971

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia