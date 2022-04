Nata dalla volontà di 4 operatori della filiera musicale di origini siciliane la Sicily Music Conference | Meeting & Festival, la prima conferenza internazionale in terra sicula: dal 19 al 22 maggio sarà proprio la Sicilia, crocevia di culture e suoni, ad ospitare una serie di incontri, panel, workshop, conferenze e seminari sullo stato della musica.

L’obiettivo della Sicily Music Conference è quello di raccontare un mondo per il pubblico ma anche per gli addetti ai lavori che vogliano confrontarsi sui temi più svariati: dalla tecnologia nella musica, all’ecosostenibilità, dal gender balance al copyright. Grande sarà l’attenzione all’area educational che, grazie alla collaborazione istituzionale, porterà la SMC e i suoi ospiti a dialogare direttamente con gli studenti presso le loro scuole o in spazi evocativi: anfiteatri, teatri, club, aree dismesse e riqualificate quali ad esempio la sede della SMC che è previsto presso i Cantieri Culturali Alla Zisa di Palermo.

Quattro giorni per affrontare diversi temi della filiera musicale, per raccontare lo stato delle cose, le necessità e le cose che abbiamo imparato in questi due anni di pandemia. Tre macroaree che racconteranno con un percorso ampio e variegato il mondo della musica nel contesto attuale, in un contesto che con i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs, sta modificando l’approccio sociale della cultura e dell’industria ad essa legata.

Il primo giorno, giovedì 19 maggio, sarà interamente legato alle donne, si parla da anni di gender balance ed è inserito al 5 posto fra gli SDG del 2030, la SMC lo mette in campo, da un lato ne parlerà per cercare di comprenderne confini e gli sviluppi, dall’altro lo mette in atto con una giornata interamente raccontata dalle donne della musica. Manager, discografiche, a&r e artiste madri e non aprono la prima edizione della Sicily Music Conference.

Venerdì 20 maggio si passa ad una discussione più tradizionale, la discografia, dal diritto d’autore alla programmazione musicale, esperti e artisti racconteranno il mercato affrontando i temi che sono alla base della mutazione degli ultimi anni. Anche in questa giornata più tradizionale la SMC chiederà ai panelist di tenere presente nelle loro presentazioni alcuni degli Obiettivi sostenibili quali nello specifico n. 8 Lavoro dignitoso, n. 9 impresa e innovazione, n. 10 consumo e produzione responsabile.

Sabato 21 maggio sarà invece dedicato alla musica live e all’impatto della stessa nel sistema turistico regionale. Un turismo che vuole essere rispettoso dell’ambiente in accordo con i punti n.7, 13, 14 e 15. Direttori artistici dei più importanti festival italiani e internazionali si confronteranno sui temi che in questi ultimi due anni hanno occupato buona parte del dibattito sul sistema musica.

Domenica 22 maggio: sarà interamente dedicata alla musica. Il formato prevede uno schema semplice nel quale chiunque possa decidere cosa approfondire:

10-12: In classe con… un incontro dedicato agli studenti delle scuole di Bagheria e di Palermo. Una occasione per parlare e scoprire insieme ad un artista i sogni e i desideri dei ragazzi e per raccontare loro qualche prezioso segreto.

12 – 13.30: masterclass tematiche

15.00 – 18.00: panel e workshop

15.00 – 18.00: MOSTRAMI LA TUA PLAYLIST listening session con A&R

18.30: incontro con un artista dalle 19: showcase e dj set per vivere la musica a 360 gradi.

