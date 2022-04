L’Allianz Geas è lieta di annunciare l’ingresso nello staff societario in qualità di General Manager di uno dei nomi più prestigiosi del basket italiano: Francesco “Cecco” Vescovi, ex giocatore tra l’altro di Varese, Bologna e Pistoia, ex allenatore della Robur et Fides Varese, squadra della serie B maschile, e dirigente della Pallacanestro Varese.

L’ex GM Edy Cavallini rimarrà nei ranghi della società con un ruolo, per sua precisa richiesta, più defilato e meno operativo rispetto agli anni precedenti.

L’Allianz Geas in primis ringrazia Francesco Vescovi per aver accolto con grande entusiasmo l’invito di entrare a far parte della famiglia e gli augura di poter lavorare al meglio, convinti che la sua presenza e la sua esperienza non potranno che migliorare e far ulteriormente crescere tutto il club, dal Minibasket alla Serie A.

Allianz Geas

