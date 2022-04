Francesco Bianconi con Malika Ayane: “Perduto insieme a te”

“Perduto insieme a te” il nuovo singolo di Francesco Bianconi con Malika Ayane in uscita il 20 aprile 2022

“PERDUTO INSIEME A TE” è il nuovo singolo di Francesco Bianconi con Malika Ayane, in uscita mercoledì 20 aprile per Ponderosa Music Records e distribuito da Believe Digital.

Francesco Bianconi torna con un brano dal testo aperto al futuro e alla speranza, come lo definisce l’autore: “una canzone d’amore per questi tempi maledetti di inquietudine e incertezza, che spero possa dare un po’ di conforto a chi l’ascolta.

In fondo è l’unica cosa che possono fare le canzoni, per il loro potere salvifico e taumaturgico: come le poesie, le canzoni uniscono e possono essere un antidoto contro la sofferenza.

In questo brano per la prima volta Francesco Bianconi collabora con Malika Ayane e a proposito della sua partecipazione alla canzone, l’autore racconta di aver cercato per molto tempo di scrivere o lavorare con lei “mi piace moltissimo la sua voce, la sua fisicità, il suo modo di porsi nell’interpretazione.

Quindi mi sono rivolto a lei quasi automaticamente. Ha accettato con entusiasmo e ha dato alla canzone un tocco di “soul” che la porta in un territorio che non avevo pensato.

Per “soul” non intendo il genere, bensì quella sorta di vento di gioia che certe voci hanno dentro anche quando cantano del buio più nero e della più profonda disperazione”.

A maggio Francesco Bianconi pubblicherà in contemporanea, in Italia e in Francia, un altro singolo dal titolo “CIAO”, firmato insieme alla compositrice e cantante francese Clio, stella nascente della musica d’autore d’oltralpe.

Il brano segna il debutto di Francesco sul mercato discografico francese, da sempre nella sua orbita creativa; “CIAO” anticipa infatti la pubblicazione di “FOREVER” in Francia, che per l’occasione l’autore presenterà con un live all’Istituto Italiano di Cultura, in autunno.

Sempre a maggio dopo la data zero del 13 al Teatro dell’Aquila di Fermo, l’artista sarà live accompagnato da “La Sua Stupefacente Band” nei principali teatri italiani. Dopo il debutto il tour a maggio prosegue il 20 a Firenze, il 21 a Roma, il 24 a Udine, il 25 a Brescia, il 26 a Rovereto e il 30 giugno a Milano.

