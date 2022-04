Da domani, in farmacia, quarta dose anti-Covid

Quarta dose anti-Covid: per gli over 80 lombardi, al via da domani in oltre 500 farmacie aderenti alla campagna vaccinale

Tra prime, seconde e terze dosi, sono ormai più di 290.000 i vaccini somministrati dalle farmacie della Lombardia che, solo nel periodo tra il 15 marzo e l’8 aprile, hanno registrato più di 25.200 prenotazioni online

Gli anziani ultraottantenni lombardi potranno ricevere la quarta dose del vaccino anti-Covid anche in farmacia.

Dopo il via libera del Governo e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della determina AIFA, che ha autorizzato nel nostro Paese le somministrazioni del secondo richiamo, da giovedì 14 aprile in Lombardia si parte sia nei centri vaccinali sia nelle 503 farmacie che partecipano alla campagna di immunoprofilassi; di queste, 370 sono già inserite all’interno dell’agenda sul portale regionale, le altre lo saranno a breve.

Dal 10 novembre scorso, le “croci verdi” hanno toccato quota 292.200 inoculazioni, tra prime, seconde e terze dosi effettuate con il siero di Pfizer.

Ora gli over 80 potranno decidere di ricevere anche la quarta dose comodamente nella propria farmacia sotto casa, prenotandosi attraverso il portale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it.

Nel periodo dal 15 marzo all’8 aprile, sono stati oltre 25.200 i cittadini che si sono prenotati online per ricevere la propria dose di vaccino (prima, seconda o booster) in una farmacia lombarda.

Per altre notizie relative al tema Salute Dietro la Notizia