Sabato 9 aprile, alle ore 18.00, nel suggestivo Castello medievale di Lunghezza, a Roma, un florilegio di mantelli bianchi hanno sfilato all’interno delle mura con i loro simboli che riconducono alla carità cristiana, per la solenne cerimonia d’investitura di nuovi Cavalieri e Dame del Supremus Civilis et Militaris Ordo Templi Hierosolymitani Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitany (SCMOTH 1804 OSMTJ) – Ordine dei Cavalieri Templari Internazionali Ong presso l’O.N.U.

La cerimonia, aperta al pubblico, è stata organizzata dalla Commanderia di Roma “Nostra Signora di Sion” che è governata da una donna, la Commander e Gran Diaconessa “Feminam Antiquis Ordo Templi Soror Magdalena”, Rosalba Esposito. La cerimonia è stata presieduta dal Gran Maestro Roberto Amato Johannes, dal Gran Priore d’Italia Rosario Nicola Luisi e dal Gran Priore Vicario Francesco Garruba.

Durante la cerimonia, ai postulanti sono state poste una serie di domande per comprendere se il desiderio di diventare un Cavaliere o Dama templare fosse animato dai veri valori cristiani, dopodiché, hanno proceduto alla vera e propria investitura, imponendo la spada sulle spalle dei cavalieri, ricordandogli i loro doveri.

L’Ordine dei Cavalieri Templari nasce come un ordine religioso e militare, in difesa dei regni cristiani in Terrasanta, oggi sono uomini e donne che rifacendosi agli ideali cavallereschi e cristiani, si dedicano e combattono in difesa dei diritti dei più deboli, per far trionfare la verità sulla menzogna, testimoniando sempre la propria fede e la loro voglia di giustizia.

Lo “SCMOTH 1804 OSMTJ” è il primo Ordine Templare presente in 41 Nazioni ed è da sempre in prima linea al servizio del prossimo, degli ultimi e di chiunque si trovi in situazioni di difficoltà.

Proprio per queste finalità l’ordine ha creato la Società NO- PROFIT SCMOTH 184-OSMTJ INTERNATIONAL INC. di cui il Presidente è il Fratello Pompeo Mangieri, Delegato Magistrale per lo stato di New Jersey, già Gran Visitatore per gli Stati Uniti d’America.

Tra gli ospiti provenienti da varie parti d’Italia e del mondo il Fratello Grande Ufficiale Sergio Smith, Rappresentante degli Stati Uniti, la sorella Principessa Conny Caracciolo, nonché altri volti noti dello spettacolo e della cultura, che riceveranno dei riconoscimenti per svolgere le loro attività con spirito di fratellanza.

Dalle guerre alle pandemie l’opera di questi uomini e donne non è mai mancata, lo “SCMOTH 1804 OSMTJ” ha messo il suo sostegno a disposizione di tutti senza distinzione di razza, di ceto sociale o credo religioso, e in ogni posto dove c’è più bisogno, perché il forte e sentito credo che l’Ordine intende lanciare come messaggio all’umanità è quello della vera e incondizionata fratellanza.

Ordine dei Cavalieri Templari Internazionali Ong

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia