“Un mondo libero” il nuovo romanzo di Valentina Cebeni

Esce il nuovo romanzo di Valentina Cebeni: “Un mondo libero”

La saga dei Fontamara – Sperling & Kupfer

Valentina Cebeni è un’autrice bestseller con oltre 100.000 copie vendute; molto amata in Germania e tradotta in diverse lingue.

Il secondo volume di una saga famigliare apprezzata da migliaia di lettori; il destino delle famiglie Fontamara e Principi in una Roma devastata dalla seconda guerra mondiale

La guerra, il senso d’incertezza, la vita che deve andare avanti, gli affari, le leggi razziali… Questi e molti altri sono i temi del romanzo

LA TRAMA

Roma, autunno 1942. L’Italia è in guerra già da tempo, ormai, e con lei i Fontamara al completo. Molti degli uomini sono impiegati al fronte, e fra quelli rimasti in città serpeggia l’ombra scura del governo e delle sue nuove disposizioni.

Per la Pregiata Forneria Principi sono anni bui, ma il senso degli affari della capofamiglia Eva permette al biscottificio di accaparrarsi molte commesse da parte del regime e di utilizzare i proventi proprio per aiutare coloro che le leggi razziali vogliono annientare.

Nel frattempo, il conflitto avanza e miete, impietoso, vite e speranze: mentre, tra le figlie, Myriam si arruola come infermiera volontaria e Diana continua la sua battaglia personale contro la madre, perdendosi fra relazioni pericolose e confuse, s’infrange il sogno della cognata Lia di rivedere il marito Ettore e s’incrina quello di Eva di riabbracciare il primogenito Gabriel, costretto dopo l’armistizio a scegliere se vivere o morire.

Quando la guerra entra a Roma, la situazione si esaspera: è il momento del tutto per tutto, delle corse nei bunker durante i bombardamenti, delle macerie, delle vittime, di una città che grida in silenzio di fronte ai rastrellamenti e si ribella. Ma, nonostante tutto, la famiglia Fontamara troverà ancora una volta con determinazione la forza per lottare, seppur divisa, per un unico obiettivo: la libertà.

