sangiovanni: dal vivo in due concerti evento

19 OTTOBRE ROMA Palazzo dello Sport

23 OTTOBRE MILANO Forum

LINK PREORDER: https://sugarmusic.lnk.to/CadereVolare

“HO CAPITO CHE LA MIA FORZA STA NELLA LEGGEREZZA CON CUI COMUNICO LA FRAGILITA’.

IO SONO QUESTO, ALTI E BASSI, GIORNI ALTERNI, CADERE VOLARE”.

sangiovanni

E’ stata svelata poco fa sui social di sangiovanni la cover dell’album CADERE VOLARE, il nuovo progetto discografico in uscita venerdì 8 aprile.

CADERE VOLARE (Sugar), declina all’interno delle canzoni inedite quell’esatto istante dello scatto ritratto sulla copertina del disco: il cadere e il volare sono un atto unico, momenti inscindibili che fanno parte dello stesso movimento.

L’album è disponibile su tutte le piattaforme in digitale, su Amazon in esclusiva nei formati cd jewel autografato dall’artista, vinile azzurro e vinile bianco autografati dall’artista e in tutti gli altri negozi nei formati jewel e vinile bianco.

Le nuove canzoni saranno presto ascoltate in tour a maggio, nelle undici date nei super club già sold out, e in due eventi live molto speciali: a Roma il 19 ottobre al Palazzo dello Sport e a Milano il 23 ottobre al Forum.

Maggiori info su www.friendsandpartners.it

Classe 2003, faccia da santo e anima ribelle ed inquieta, sangiovanni è la nuova popstar della musica italiana.

