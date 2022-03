In occasione dello spettacolo Zoo, in scena al Teatro Grassi fino al 5 maggio, mercoledì 30 marzo , alle ore 17.30, al Chiostro Nina Vinchi, il regista e drammaturgo Sergio Blanco, insieme all’etologo Roberto Marchesini, presentano il libro Zoo, pubblicato in collaborazione con il Saggiatore.

Blanco scrive un’opera visionaria sull’incontro tra arte e natura, scienza e finzione. Un testo che invita a proiettarci oltre le colonne d’Ercole della nostra razionalità per raggiungere una verità più vera, anche solo per un istante; come riuscire a toccare un’altra parte di sé, a lungo dimenticata, attraverso un vetro trasparente.

