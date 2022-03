Nomination della serie podcast “Le piazze raccontano”

Il podcast “Le piazze raccontano” di Stefano Massini prodotto da Frame – Festival della Comunicazione ha ricevuto la nomination agli Italian Podcast Awards 2021

Alla prima edizione del premio per i migliori podcast italiani, la serie prodotta da Frame – Festival della Comunicazione per Audible e che dà letteralmente voce alle piazze delle città italiane è nella top 5 della categoria “Migliore podcast interviste”, e anche tra i 100 migliori podcast in assoluto d’Italia.

È una prestigiosa nomination, nel panorama del mondo podcast italiano, quella ricevuta dalla serie “Le piazze raccontano”, di e con Stefano Massini, in una produzione originale realizzata da Frame – Festival della Comunicazione in esclusiva per Audible.

Il podcast pubblicato lo scorso settembre, e presentato per la prima volta in occasione del Festival della Comunicazione a Camogli, è nella short list delle 5 nomination per la speciale categoria “Migliore podcast interviste” agli Italian Podcast Awards 2021 (ilpod), la prima edizione del premio per i migliori podcast italiani.

Con la nomination ricevuta, “Le piazze raccontano” rientra pure nella top 100 dei più apprezzati podcast del nostro Paese.

Stefano Massini nel 2019 aveva ricevuto sempre a Camogli il Premio Comunicazione, proprio per la sua capacità narrativa che tocca il cuore e la mente, grazie a uno stile unico, intrecciando vicende, grandi temi, personaggi del passato, miti moderni e attualità con gli stati d’animo dell’essere umano.

Dopo l’annuncio delle nomination di domenica 27 marzo degli Italian Podcast Awards 2021, secondo la timeline del concorso il grande evento di premiazione finale sarà il prossimo 30 aprile a Milano.

Il Festival della Comunicazione ritorna dall’8 all’11 settembre 2022 a Camogli per la sua nona edizione, dedicata al tema della Libertà. Quest’anno il Festival accompagna il proprio affezionato pubblico con uscite settimanali, in formato audio e nelle due serie gratuite Storie che lasciano il segno e Replay.

Contenuti nuovi e inediti dalla voce diretta dei grandi protagonisti del Festival, mescolati con alcuni degli interventi che hanno fatto la storia della manifestazione. Sono disponibili cercando festivalcom su tutti i principali canali digitali e le piattaforme podcast, oppure su festivalcomunicazione.it e framecultura.it.

Alcuni link utili:

La presentazione del podcast “Le piazze raccontano” di Stefano Massini all’interno di Mondo Podcast al Festival della Comunicazione 2021: https://www.youtube.com/watch?v=lluq-JN8nsc

Tutti i podcast Frame – Festival della Comunicazione: http://www.framecultura.it/mondo-podcast/

La serie completa: https://www.audible.it/pd/Le-piazze-raccontano-Podcast/B09J1Q6MBZ

Le nomination degli Italian Podcast Awards 2021: https://www.ilpod.it/nomination

Informazioni: www.festivalcomunicazione.it

Facebook: @FestivalComunicazione | Twitter: @FestivalCom | Instagram: @festivalcom

Principali piattaforme podcast: festivalcom

Canale Youtube: Festival della Comunicazione, Camogli

