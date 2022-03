mariaFausta: “Better, Like a Machine” il nuovo album

mariaFausta: dal 25 marzo disponibile su tutte le piattaforme streaming e digital stores il nuovo album “Better, like a machine”

Preceduto qualche settimana fa dal brano The Power of Money, è in arrivo BETTER, LIKE A MACHINE secondo album di mariaFausta, dal 25 marzo disponibile nei digital stores e sulle piattaforme di streaming.

In questo disco, che segue il debut album MILLION FACES uscito nel 2017, mariaFausta torna con un sound decisamente più rock.

11 brani scritti e arrangiati totalmente da mariaFausta in cui emergono tematiche come la memoria, il transumanesimo, la paura, l’inconscio, ma è al tempo stesso un disco in cui l’amore, i cambiamenti, la poesia e i sogni, restano l’ancora che ci può salvare da una vita sempre meno a dimensione umana.

BETTER, LIKE A MACHINE è un progetto con il quale la songwriter ha deciso di continuare il suo percorso da indipendente, auto-producendo il disco e curandone musica, testi e arrangiamenti.

