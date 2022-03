LORENZO KRUGER è pronto a tornare sui palchi dei club di tutta Italia per presentare dal vivo con un tour full band il nuovo album “Singolarità” (uscito lo scorso 10 settembre per Woodworm).

Il SINGOLARITÀ – CLUB TOUR 2022 fa seguito al tour di oltre cinquanta appuntamenti della scorsa estate e a un ciclo di presentazioni piano e voce. I nuovi appuntamenti live sono l’occasione per LORENZO KRUGER di ritorna accompagnato sul palco da tre musicisti per restituire in una nuova veste dal vivo le sfumature di “Singolarità”.

Il tour prende il via venerdì 1 aprile dal Largo Venue di Roma per poi proseguire lungo tutta la penisola per un totale di 12 date.

Questo il calendario completo del tour:

1 aprile – Largo Venue, Roma

2 aprile – Sala Vanni, Firenze

8 aprile – Tunnel, Milano

9 aprile – Cinema Teatro Maffei, Torino

15 aprile – Spazio Webo, Pesaro

16 aprile – Scumm, Pescara

21 aprile – Mercato Nuovo, Taranto

22 aprile – I Candelai, Palermo

23 aprile – Retronouveau, Messina

24 aprile – Teatro Bolivar, Napoli

29 aprile – Locomotiv Club, Bologna

30 aprile – Rework, Perugia

“Nel settembre del 2017 ho fatto il mio ultimo concerto in band. Da allora ho girato da solo, seduto ad un pianoforte per un numero imprecisato di concerti. Praticamente non ricordo nemmeno più come si canti in piedi. Non so se ballerò, se farò il matto o se me ne starò immobile a godermi la musica. So solo che a marzo 2022 tornerò in scena con dei musicisti e anche se non lo è assomiglia molto ad una prima volta.” (Lorenzo Kruger)

Con il video Singolarità (Live Session) Lorenzo Kruger offre un’anteprima del nuovo live set.

Segui LORENZO KRUGER

https://www.facebook.com/KRUGERLORENZO

https://www.instagram.com/lorenzokruger/?hl=it

https://twitter.com/nobraino?s=20

