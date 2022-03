A fronte del grande interesse che il pubblico ha dimostrato nei confronti delle mostre dedicate a Saul Steinberg e a Giovanni Gastel, che avrebbero dovuto chiudere il 13 marzo 2022, Triennale Milano ha deciso di prorogarne l’apertura.

L’esposizione Saul Steinberg Milano New York, realizzata in collaborazione con Electa e curata da Italo Lupi e Marco Belpoliti con Francesca Pellicciari, resterà aperta fino al 1° maggio 2022.

Le due mostre in omaggio al fotografo Giovanni Gastel The People I Like, in collaborazione con il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, e I gioielli della fantasia, in collaborazione con il Museo di Fotografia Contemporanea, potranno essere visitate fino al 22 maggio 2022.

15 ottobre 2021 – 1° maggio 2022

Saul Steinberg Milano New York

Un progetto di: Triennale Milano e Electa

A cura di: Italo Lupi e Marco Belpoliti con Francesca Pellicciari

Allestimento: Italo Lupi, Ico Migliore, Mara Servetto con Migliore+Servetto Architects

Saul Steinberg è una figura centrale della cultura del Novecento. Artista e illustratore di fama mondiale, nella sua carriera ha collaborato con i principali periodici statunitensi, tra cui “Life”, “Time”, “New Yorker” e “Harper’s Bazaar”. Il suo stile inconfondibile è stato di ispirazione per tantissimi disegnatori. La mostra accompagna il visitatore nell’universo di segni e disegni di Steinberg e celebra il profondo legame che unisce l’artista alla città di Milano, in cui ha vissuto nel periodo della formazione.

Biglietto intero € 12 / Ridotto € 10

1° dicembre 2021 – 22 maggio 2022

Giovanni Gastel. The People I Like

A cura di: Uberto Frigerio

Progetto di allestimento: Lissoni Associati

Prodotta da: Image Service in collaborazione con il MAXXI

I gioielli della fantasia

In collaborazione con: Museo di Fotografia Contemporanea

Triennale Milano rende omaggio al fotografo Giovanni Gastel attraverso due mostre: The People I Like, in collaborazione con il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, che riunisce oltre 200 ritratti nati dall’im­mensa varietà di incontri che ha caratterizzato la sua carriera; I gioielli della fantasia, in collaborazione con il Museo di Fotografia Contemporanea, dedicata a uno dei primi lavori di successo internazionale di Gastel, parte di un progetto commissionato da Daniel Swarovski Corporation nel 1991.

Biglietto intero € 8 / Ridotto € 6,50

Orari di Triennale Milano:

martedì – domenica

11.00 – 20.00 (ultimo ingresso alle 19.00)

Triennale Milano

