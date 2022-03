Dal 18 marzo, è disponibile in formato fisico e digitale “KIND OF VASCO” (Art in Live / Egea Music), il nuovo progetto strumentale del duo jazz MARCO VEZZOSO e ALESSANDRO COLLINA. Realizzato insieme al percussionista Andrea Marchesini, il doppio album contenente alcuni dei brani più famosi di Vasco Rossi rivisitati in chiave jazz per omaggiare il rocker che ha da poco compiuto 70 anni.

«Abbiamo dedicato molto tempo e dedizione alla realizzazione di questo progetto discografico, ne siamo stati davvero rapiti– affermano Marco Vezzoso e Alessandro Collina – “Kind of Vasco” supera ogni confine tra i generi: rock, pop, jazz, world music, classica; una miscellanea che va oltre le singole identità dei linguaggi e, grazie alla musica del Komandante, confluisce in un solo crogiuolo: musica strumentale allo stato puro».

Questa la tracklist di “Kind Of Vasco”:

CD 1 – “Come nelle favole”, “Ogni volta”, “Un mondo migliore”, “Vita spericolata”, “Il mondo che vorrei”, “Rewind”, “Sally (Trio version)” (già contenuta nell’album “Italian Spirit Japan”) e “Siamo solo noi”;

CD 2 – “Sally (Duo version)” (già contenuta nell’album “Italian Spirit”), “Una splendida giornata”, “Vivere”, “L’una per te”, “Albachiara”, “Un senso”, “Ridere di te” e “E…”.

www.marcovezzoso.com –

www.alessandrocollina.it –

www.andreamarchesini.com

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia