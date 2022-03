ETJCA partecipa alla Digital Recruiting Week #STEMGIRLS

Inizia oggi la Digital Recruiting Week #STEMGIRLS, dove ETJCA – Agenzia per il lavoro, tra i primi dieci player del mercato, supporta le ragazze che studiano o hanno appena concluso gli studi in discipline STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics.

Digital Recruiting Week #STEMGIRLS

La Digital Recruiting Week #STEMGIRLS si conferma un appuntamento gratuito dal format 100% digitale, durante la quale sarà possibile fruire di momenti formativi e di orientamento. Le ragazze potranno inoltre inviare la propria candidatura per le posizioni aperte su tutto il territorio nazionale, partecipare a webinar specialistici, rispondere a challenge sfidanti lanciate dalle aziende e affrontare colloqui in tempo reale.

Le aziende partecipanti alla Digital Recruiting Week STEM si impegnano nel rispetto della Gender equality, un tema che verrà discusso e argomentato attraverso iniziative dedicate.

L’evento

L’evento si svolgerà su una piattaforma dedicata previa registrazione sul sito: https://www.digitalrecruitingweek.it/digital-recruiting-week-stem-girls/

ETJCA, attraverso la partecipazione alle principali fiere di settore, è vicina a chi è alla ricerca di una nuova opportunità lavorativa, dando voce ai giovani talenti e supportandoli con una formazione adeguata per costruire concrete opportunità di carriera, approcciandosi con la massima trasparenza, correttezza e rispetto dell’individuo, valori che da sempre contraddistinguono l’azienda.

Per maggiori informazioni e per visualizzare le offerte di lavoro che ETJCA propone nel settore STEM: https://www.digitalrecruitingweek.it/etjcadrwstemgirls/

ETJCA

ETJCA è un’agenzia per il lavoro, interamente italiana e indipendente, che offre servizi all’avanguardia per le aziende e le persone, dotata della certificazione SA8000 e del “QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE” UNI EN ISO 9001. Fondata nel 1999, ha ampliato la sua presenza sul territorio nazionale grazie a una costante crescita, arrivando oggi a più di 70 filiali in tutta Italia. Somministrazione del lavoro, staff leasing, apprendistato professionalizzante, ricerca e selezione del personale, politiche attive del lavoro, attivazione di tirocini extracurricolari, formazione, collocamento mirato, outsourcing, gestione del welfare aziendale e delle risorse umane nell’ambito del settore pubblico sono i principali servizi quotidianamente messi a disposizione di aziende, clienti e persone in cerca di lavoro. ETJCA è l’unica agenzia per il lavoro italiana ad aver stretto un accordo di collaborazione con la Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro: tale esclusiva consente a questa categoria di professionisti di mettere a disposizione dei propri clienti un’offerta di servizi completa, integrandola con la somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato.

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia