C’è tempo fino al 31 marzo per dire la propria in merito alla scelta del parco di Bollate dove posizionare i nuovi cestini pubblici in arrivo per il 2022. L’iniziativa, voluta dall’Amministrazione comunale, è partita lo scorso 1 marzo e si concluderà a fine mese.

Restano ancora pochi giorni, quindi, per partecipare al sondaggio dando la preferenza a uno dei parchi cittadini per l’installazione di uno o più dei 40 nuovi porta-rifiuti realizzati in plastica riciclata che l’Assessorato all’Ambiente posizionerà nel corso dell’anno. Ad oggi hanno votato oltre 200 cittadini.

Per votare è possibile usare il form creato dal Comune (https://forms.gle/xMMZUdUewyETUDKx9) disponibile sul sito e sui canali social dell’ente. A fine votazione, il Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano del Comune provvederà a fare la classifica e a individuare la fattibilità delle installazioni.

“I cittadini di Bollate – spiega l’Assessore Ida DeFlaviis – hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa e hanno già mandato numerose preferenze. Chiuso il sondaggio faremo poi la classifica che determinerà i luoghi e i numeri di cestini da posizionare nei parchi”.

