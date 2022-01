Giani, Presidente Regione Toscana a Radio 24: “Rientro a scuola tra 1-2 settimane? Ragionevole”

“Se si rinviasse di una settimana o due settimane, non ci vedrei nulla di male”. Così il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, intervenendo ad Effetto Notte di Andrea Ferro, su Radio 24, in merito all’ipotesi di uno slittamento della ripresa delle attività scolastiche.

“Sono sempre stato un sostenitore della didattica in presenza, quindi per coerenza non me la sento di fare una battaglia (sul rinvio, ndr), ma se arrivassero alla conclusione di aspettare una settimana o due per la ripartenza della scuola, lo vedrei abbastanza ragionevole”, ha concluso Giani a Radio 24.

Radio24

