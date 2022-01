Dialoghi culturali a Palazzo d’Accursio, Undicesima edizione

In occasione della mostra Augusto Majani (1867-1959). La potenza dell’Idea, l’Associazione Bologna per le Arti inaugura l’undicesima edizione del ciclo di conferenze Dialoghi culturali a Palazzo d’Accursio. Gli incontri si terranno presso la Cappella Farnese di Palazzo D’Accursio (piazza Maggiore 6, Bologna). Per partecipare agli eventi è necessario essere in possesso di super green pass e mascherina per la protezione individuale. Le conferenze sono gratuite e la prenotazione non è necessaria.

PROGRAMMA

giovedì 13 gennaio, ore 16.30

La parabola nazionale di Augusto Majani

Gianarturo Borsari, Presidente Bologna per le Arti

Francesca Sinigaglia, curatrice della mostra

giovedì 20 gennaio, ore 16.30

Augusto Majani e il suo tempo: contesto storico

Gualtiero Via, Comune di Budrio

giovedì 27 gennaio, ore 16.30

Bologna fin de siècle: lo scenario artistico nel panorama felsineo tra Otto e Novecento

Gabriella Malaguti, Università Primo Levi

Per informazioni:

www.bolognaperlearti.it | info@bolognaperlearti.it

