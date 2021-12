Giovedì 23 dicembre, al Teatro di Saronno l’attore Claudio Milani e i suoi pupazzi portano in scena “La conta di Natale”, delicato spettacolo con tante sorprese, filastrocche e favole nascoste dietro alle caselle.

Uno spettacolo che si svela in ventiquattro storie. Quella del Fiocco di neve che non vuole cadere per terra, quella del Colore di Santa Claus, quella delle Carte da Regalo, quella del Manto di Neve e dell’Orco Balocco, fino alla magia della notte di Natale. In ogni casa, il calendario d’Avvento è una piccola gioia che accompagna i bambini per tutto dicembre fino ad arrivare a Natale.

Sul palco, “i numeri dall’uno al ventiquattro si apriranno uno dopo l’altro con una filastrocca detta tutti insieme, a volte sussurrando come un vento leggero, a volte urlando come un orco affamato, altre ancora parlando senza usare la voce – spiega l’autore – Le storie dietro a ogni casella sono corte come un soffio o lunghe come un filo per i panni, piccole come un cioccolatino o grandi come un pupazzo di neve o… pericolose come quella dell’Orco Balocco che mangia solo regali”.

Prima dello spettacolo i cantori di Atelier del Canto accoglieranno gli spettatori all’ingresso del teatro con carole natalizie.

Vi aspettiamo numerosi per scambiarci dal vivo gli auguri di Buon Natale.

Biglietti ancora disponibili, acquistabili online e al botteghino.

Teatro Giuditta Pasta (via I Maggio, Saronno – VA)

giovedì 23 dicembre 2021 | ore 20.30

LA CONTA DI NATALE

di Claudio Milani e Elisabetta Viganò

con Claudio Milani e Arianna Pollini

produzione MOMOM

Biglietto:

posto unico: 10 euro

Durata 60 minuti senza intervallo

Età consigliata: dai 3 ai 12 anni

www.teatrogiudittapasta.it

www.facebook.com/TeatroGiudittaPasta

