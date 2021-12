Sissi, il romanzo ufficiale della serie tv di Canale 5

Sarà Sperling & Kupfer l’editore del romanzo ufficiale della serie tv “Sissi”, in onda in prima visione esclusiva e assoluta su Canale 5 da martedì 28 dicembre in tre serate.

La storia appassionante e travolgente di una delle principesse più amate di sempre, raccontata in chiave moderna. Una donna che è diventata una icona del suo tempo e che ancora oggi fa sognare.

A distanza di secoli la storia dell’imperatrice è ancora attuale: un grande amore e una donna che ha scelto, a dispetto di tutti, di coltivare le proprie passioni e ispirazioni. Una storia capace di conquistare anche le nuove generazioni.

Il romanzo arriverà nelle librerie a febbraio 2022, ma sarà presto disponibile per il preorder su tutti gli store online.

IL LIBRO

Il romanzo è scritto da Elena Hell e Robert Krause.

Elisabeth, detta Sissi, non è la duchessa di Baviera che tutti si aspetterebbero: di animo selvaggio, ama andare a cavallo e stare a contatto con la natura; innamorata dell’amore, scrive e legge poesie.

È appena una ragazzina quando è costretta ad accompagnare a Bad Ischl sua sorella Elena, destinata a sposare Francesco Giuseppe e a diventare l’Imperatrice d’Austria. Tuttavia, quando Sissi conosce il futuro cognato, se ne innamora perdutamente. Il sentimento è reciproco e, sebbene i due cerchino di lottare contro la passione che li consuma, alla fine Francesco Giuseppe decide di sposare lei invece della sorella.

La giovane scoprirà ben presto, però, che la corte di Vienna non è un ambiente facile: intrighi, complotti e tradimenti sono all’ordine del giorno e nemici potenti, come Napoleone III, aspettano solo la loro occasione per muovere guerra contro gli austriaci.

Per amore, Sissi sarà costretta a crescere, a diventare una donna sicura di sé e capace di scelte difficili, degna di ricoprire il ruolo di imperatrice: una vita fatta di rigidi protocolli e apparenze che è ben lontana dall’essere una favola.

Riuscirà ad abituarsi a quel mondo duro e, soprattutto, il suo matrimonio con Francesco Giuseppe resisterà agli ostacoli sul suo cammino?

LA SERIE

“Sissi” è una serie prodotta da Storyhouse Pictures per la tv tedesca RTL in collaborazione con Beta Film, che si occupa della distribuzione mondiale, e interpretata da Dominique Devenport e Jannik Schümann, trasmessa in contemporanea in Italia, in Germania su RTL e in Austria su ORF in tre serate dal 28 dicembre. Composta da 6 episodi di un’ora, andrà in onda in tre serate sulla rete ammiraglia Mediaset.

Lo showrunner Andreas Gutzeit figura anche come autore principale insieme a Robert Krause e supportato da Elena Hell. Sven Bohse ha diretto la serie.

Una serie-evento girata tra Baviera e Baltico che vede protagonisti due giovani amanti, combattuti tra desideri personali e lotte di potere

Sperling & Kupfer

