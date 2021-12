Continua il grande successo di “Caveman”, l’uomo delle caverne con Maurizio Colombi, il più famoso spettacolo al mondo sul rapporto di coppia.

Lo spettacolo, frutto di studi di antropologia, preistoria, psicologia, sociologia e mitologia, interpretato da Maurizio Colombi, erede italiano dell’uomo delle caverne ideato da Rob Becker e diretto in Italia da Teo Teocoli, sarà al Teatro Nuovo di Milano il 31 dicembre, dove festeggerà insieme al pubblico la notte di Capodanno.

Appuntamento alle ore 21.00 con il ricevimento del pubblico in sala per l’inizio del collaudatissimo One Man Show di Maurizio Colombi, il quale, accompagnato da una CAVE BAND di talentuosi musicisti, indagherà con sapiente ironia il rapporto di coppia e le differenze “antropologiche” tra uomo e donna nella vita quotidiana, situazioni usuali e familiari in cui il pubblico si riconosce e di cui non può non ridere.

Sarà una serata speciale quella di San Silvestro, ricca di teatro, ospiti e grande divertimento, che accompagneranno i festeggiamenti al Capodanno fino al momento della mezzanotte affidato quest’anno ad un festoso intermezzo musicale.

Un’occasione unica per brindare all’arrivo del nuovo anno, gustando del pregiato spumante italiano, accompagnato con dell’ottimo panettone e pandoro.

A Milano fino ad oggi Caveman ha registrato 400.000 spettatori

Youtube: https://youtu.be/OshXA9puCas

Siti web: www.caveman.live

www.mauriziocolombi.eu

Facebook: https://www.facebook.com/CavemaniMaurizioColombi/

TEATRO NUOVO – PIAZZA SAN BABILA, 3 MILANO

Venerdì 31 dicembre 2021 ore 21.30

INFOLINE, PRENOTAZIONI E ACQUISTO biglietti:

+39 02.794026 – +39 333.8123543 –

Biglietti online:

www.ticketone.it

www.bigliettoveloce.it

Gruppi:

prenotazione@caveman.live

PREZZI COMPRENSIVI DI PREVENDITA:

Primo Settore euro 85,00 – Secondo Settore euro 75,00 –

Terzo Settore euro 65,00

Altri articoli di teatro su Dietro la Notizia