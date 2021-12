Il rapper di provincia Rhove pubblica il nuovo singolo “Shakerando”, che segue l’uscita del precedente brano “Jungle”.

Il nuovo pezzo, scritto dallo stesso Rhove, è disponibile ovunque sotto etichetta Milano Ovest/Virgin Records. Si tratta della prima collaborazione con un producer francese Voluptyk con cui l’artista crea un brano divertente ed energico dal sapore internazionale, che suona già come una hit (ma non tradisce le origini dell’artista e la strada, tema ricorrente nelle canzoni di Rhove).

Rhove ha iniziato ad emergere nella scena rap italiana negli ultimi mesi ma conta già oltre 36 milioni di stream globali sulle piattaforme, dopo la pubblicazione di soli 5 brani e un freestyle.

“Stiamo portando una nuova wave, no armi, no droga, solo sport, adrenalina e flessioni” scrive l’Artista sulla sua pagina Twitter. Un vero e proprio nuovo movimento culturale, uno “scossone” per come eravamo abituati a sentire (e vedere) la musica rap, che per Rhove è legata a concetti come “umiltà”, “gavetta”, “passione” e “dedizione”.

Rhove è stato scelto da Spotify fra i protagonisti della seconda edizione di RADAR ITALIA, il programma di Spotify nato per supportare i talenti emergenti nei vari paesi.

vir.lnk.to/shakerando

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia