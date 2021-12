Premier League, domani Manchester Utd-Burnley ore 21.15

Chiude il programma della 20^giornata (rinviata anche EVERTON-NEWCASTLE)

Tra sabato 1° e lunedì 3 gennaio 2022, su Sky e in streaming su NOW tutti i dieci match del 21° turno anche grazie a Diretta Gol di domenica. Big-match domenica a Londra: CHELSEA-LIVERPOOL (ore 17.30, live anche in 4K HDR)

In 4K anche l’altra grande sfida di giornata:

ARSENAL-MANCHESTER CITY (sabato, ore 13.30)

Rinviata anche Everton-Newcastle (è il terzo match a saltare dopo Arsenal-Wolverhampton e Leeds-Aston Villa), domani il programma della ventesima giornata di Premier League si chiude alle ore 21.15 con Manchester Utd-Burnley (diretta Sky Sport Uno).

Tra sabato 1° e lunedì 3 gennaio, poi, in Inghilterra si torna in campo per le partite del 21°turno, con tutti i 10 match in programma da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW, anche grazie a “Diretta Gol”, in onda domenica per le partite delle ore 15.

Oltre agli incontri, live anche gli studi condotti da Federica Lodi, in onda su Sky Sport 24 all’interno de “La Casa dello Sport Internazionale”: sabato alle 13, alle 15.30 e alle 18 e alle 20.30, ospite Paolo Ciarravano, domenica alle 14, alle 17.30 e alle 19.30, ospite Paolo Di Canio.

Su Sky e in streaming su NOW saranno dieci gli incontri cui assistere, tra cui il big-match di Londra tra il Chelsea e il Liverpool in programma domenica. Calcio d’inizio alle ore 17.30, in diretta anche su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR, sul 213 di Sky Q via satellite. Altra grande sfida di giornata, quella che si giocherà sempre a Londra, sabato alle ore 13.30, e che vedrà in campo i padroni di casa dell’Arsenal e i campioni in carica del Manchester City (anche questo match verrà trasmesso live su Sky Sport 4K). Ventunesimo turno che si chiuderà lunedì alle ore 18.30 con l’incontro tra il Manchester United e il Wolverhampton.

Tutte le notizie e aggiornamenti in tempo reale su quanto sta accadendo in Premier League anche su Sky Sport 24, con l’inviato a Londra Francesco Cosatti.

Sky Sport

Altri articoli di calcio su Dietro la Notizia