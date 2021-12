FURIA IN MELIS, il duo artistico composto da Giampietro Melis e Gioia Furia. A fine novembre è uscito il nuovo brano “UN NATALE PER RICOMINCIARE”.

Il brano, accompagnato da melodie che richiamano l’atmosfera natalizia, sottolinea l’importanza dell’impegno e della collaborazione di tutti a favore di uno scopo nobile come la salvaguardia del pianeta Terra

Intervista:

“Un Natale per ricominciare”. Parliamo di ambiente e salvaguardia del pianeta. Qual è il primo passo concreto da compiere?

“Noi crediamo che il primo passo sia la consapevolezza e la presa di responsabilità. Se tutti fossimo più consapevoli di cosa provocano le nostre azioni probabilmente ognuno si farebbe carico della propria parte di responsabilità”.

Il brano è molto orecchiabile e mi immagino anche gruppi di bambini che la cantano. Avete pensato di proporlo alle scuole, magari come tema sull’educazione ambientale?

“Grazie mille! In realtà non ci abbiamo pensato ma una maestra ci ha scritto dicendo che l’avrebbe insegnata ai suoi bambini e ci ha fatto molto piacere”

Avete previsioni di tour concerti nel 2022?

“Per ora no, noi non siamo professionisti, nel senso che non è la nostra professione, la musica per noi è un piacere che vogliamo condividere con tutti. Forse un giorno avremo la possibilità di farla diventare una professione, per ora dobbiamo dedicarci alle nostre attuali professioni”.

Intervista a cura di Davide Falco

Furia in Melis

Altre interviste su Dietro la Notizia