Opera – 30 e 31 dicembre – Il Farnace – Vivaldi

Il Farnace: un esordio atteso a Ferrara da 283 anni l’opera ‘Feticcio’ di Vivaldi debutta il 30 e 31 dicembre al Teatro Abbado

Direttore d’orchestra Federico Maria Sardelli

orchestra Accademia dello Spirito Santo

regia Marco Bellussi

direttore del coro Francesco Pinamonti

Coro Accademia dello Spirito Santo

L’opera nell’ultima versione – La Ferrarese del 1738 – in scena giovedì 30 (ore 20) e venerdì 31 dicembre (ore 16) al Teatro Comunale di Ferrara

Antonio Vivaldi compose una versione ferrarese del Farnace per il Carnevale del 1739, ma l’opera non poté mai essere allestita. Il Teatro Abbado, a 283 anni dalla sua ideazione, porterà in scena l’opera proprio a Ferrara con un allestimento originale che debutterà giovedì 30 dicembre (ore 20) con replica venerdì 31 (ore 16), per celebrare la fine dell’anno con una grande festa al Teatro Comunale di Ferrara. Direttore d’orchestra per l’occasione è il Maestro Federico Maria Sardelli, tra i massimi conoscitori dell’opera vivaldiana, con la regia di Marco Bellussi. Raffaele Pe interpreta Farnace.

Lo spettacolo è una produzione della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, in coproduzione con il Teatro Comunale di Piacenza, dove Il Farnace andrà in scena l’8 e il 10 aprile.

Per gli spettacoli del 30 e 31 dicembre biglietti disponibili su www.teatrocomunaleferrara.it, il circuito Vivaticket e in Biglietteria (corso Martiri della Libertà 21, Ferrara).

