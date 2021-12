Oggi esce il secondo singolo del cantautore Mattia Tognini

10 dicembre 2021

Mattia Tognini presenta il suo secondo singolo dal titolo “Ispirazione”.

Dal cantautore emiliano, una atipica canzone d’amore alla scoperta del nostro mondo interiore.

Dopo il successo del suo primo singolo “Tienimi vicino a te” uscito lo scorso aprile, Mattia Tognini propone oggi al pubblico una nuova canzone che ci fa conoscere meglio il mondo musicale di questo interessante cantautore emiliano.

“Ispirazione” è il titolo del suo nuovo singolo: si tratta di una canzone introspettiva, in cui Mattia sembra apparentemente parlare solo di sé e del suo intimo percorso di crescita personale; in realtà, Mattia ci parla della vita, della spiritualità, dell’infinito, regalandoci una atipica canzone d’amore che vuole raggiungere il cuore di tutti gli ascoltatori.

Con questa nuova canzone, Mattia Tognini condivide con tutti la sensazione di far parte di un unico grande essere, pur rimanendo distinti nella nostra identità.

“Ispirazione” racconta di di come ognuno di noi possa trovare ispirazione nell’altro, per crescere e per andare avanti: le persone si incontrano e si uniscono, si attraggono perché necessitano l’uno dell’altro, si ammirano e si ispirano a vicenda e, se lo fanno consapevolmente, possono creare insieme nuovi spazi e nuovi mondi, con una nuova visione di se stessi e del mondo.

https://www.instagram.com/mattiatogniniofficial/?hl=it

