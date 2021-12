“Don’t Look Up”, la colonna sonora del nuovo film di Netflix

Contiene “Just Look Up” il singolo di Ariana Grande & Kid Cudi, e “Second Nature” il nuovo brano di Bon Iver

Per ascoltare la colonna ufficiale: https://island.lnk.to/dontlookup

Esce oggi la colonna sonora ufficiale del nuovo film targato Netflix “Don’t Look Up”. La soundtrack include il nuovo brano scritto ed eseguito da Bon Iver, “Second Nature”.

Il singolo precedentemente estratto, “Just Look Up”, è stato scritto da Ariana Grande e Kid Cudi – presenti anche nel film dove recitano nei ruoli di Riley Bina e DJ Chello, potente duo della musica pop – insieme a Nicholas Britell, compositore candidato due volte agli Oscar e vincitore di un Emmy e la compositrice Taura Stinson, nominata agli Oscar. Il video “Just Look Up (Full Performance from ‘Don’t Look Up’)” è disponibile da oggi https://youtu.be/BnyvDBGojoQ .

Nicholas Britell (Moonlight, If Beale Street Could Talk, Succession) ha anche prodotto e composto l’intera colonna sonora del film e ha contribuito alla stesura del brano “Second Nature”.

Nel cast stellare di “Don’t Look Up”, ora al cinema e su Netflix dal 24, sono presenti anche Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis e Tomer Sisley.

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia