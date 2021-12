“Now – Chi si prende cura del nostro pianeta?” è il film-documentario del regista tedesco Jim Rakete che, grazie a Wanted Cinema, Lunedì 6 Dicembre arriverà, per un solo giorno, nelle sale cinematografiche del circuito UCI, dando a tutti la grande possibilità di ascoltare le testimonianze e conoscere l’impegno della nuova ondata di giovani attivisti che in questi anni stanno cercando di cambiare il mondo.

Distribuito in Italia da Wanted cinema, il documentario dà spazio e voce alle testimonianze e agli appelli dei sei giovani attivisti in campo ambientale: Luisa NEUBAUER, Felix FINKBEINER, Vic BARRETT, Nike MALHAUS, Marcella HANSCH, Zion LIGHTS.

Il cambiamento climatico sta danneggiando l’intero pianeta ed è sempre più importante sensibilizzare giovani e adulti a riguardo.

Il desiderio di mobilitazione e di partecipazione attiva dei giovani è il cuore del film: da Greta Thunberg, diventata la figura di spicco del movimento mondiale che ha scosso il grande pubblico su un tema così importante, al gruppo Extinction Rebellion, per questi ragazzi e per i loro movimenti la ribellione è uno strumento nella lotta in difesa dell’ambiente, in difesa del futuro.

Una ribellione pacifica ma di grandissimo impatto civile. La loro influenza, infatti, sta crescendo rapidamente e i governi stanno iniziando a prestare attenzione.

Così, Jim Rakete per “NOW” ha chiesto ad alcuni dei personaggi più importanti in tema di ribellione climatica di raccontare quali sono le loro motivazioni, mostrando al pubblico la straordinaria energia che li rappresenta e tutta la loro conoscenza.

Provenienti da diverse parti del mondo, i sei giovani attivisti, con la forza delle loro idee e attraverso una rivoluzione “gentile”, hanno portato all’attenzione dei governanti di tutto il mondo il tema del climate change, dando anche vita a campagne, progetti e iniziative per contribuire a risolverlo.

Si tratta di ragazzi concreti, preparati, determinati, che basano i loro discorsi su studi, ricerche ed evidenze scientifiche per chiedere a tutti, politici e non, di agire per una giustizia climatica. Dalle loro parole, appare chiaro un impegno autentico e costante, capace di ispirare migliaia di altri giovani con il loro esempio.

Alle voci dei giovani attivisti, il regista affianca interventi di scienziati ed esperti, e i punti di vista di irremovibili attivisti quali il premio Nobel Muhammad Yunus, la leggenda del rock Patti Smith e l’acclamato regista Wim Wenders, tutti anche grandi sostenitori delle nuove leve ambientaliste.

Questo l’elenco degli UCI CINEMAS in cui lunedì 6 dicembre verrà proiettato “NOW”: Alessandria, Arezzo, Bari, Bicocca (MI), Bolzano, Cagliari, Campi Bisenzio (FI), Casalecchio (BO), Casoria (NA), Catania, Certosa (PV), Como, Curno (BG), Ferrara, Firenze, Fiume Veneto (PN), Genova, Gioia del Colle (BA), Lissone (MB), Marcianise (CE), Marcon (VE), Matera, Milano Fiori (MI), Molfetta (BA), Moncalieri (TO), Orio al Serio (BG), Palermo, Parco Leonardo (RM), Perugia, Piacenza, Porta di Roma (RM), Reggio Emilia, Rimini, Roma Est (RM), Sinalunga (SI), Torino, Verona, Vicenza, Villesse (GO).

