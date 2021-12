Nove: Carlo Verdone e Lilli Gruber ad “Accordi & Disaccordi”

Finale di stagione con Carlo Verdone e Lilli Gruber per “Accordi & Disaccordi”

Condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio

Mercoledì 15 dicembre alle 21:25 sul Nove live streaming su Discovery+

Ultima puntata di stagione per “ACCORDI&DISACCORDI”, la finestra settimanale sull’attualità del Nove, condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. Mercoledì 15 dicembre, come sempre in diretta alle 21:25, gli ospiti sono l’attore e regista Carlo Verdone e la giornalista e conduttrice di Otto e mezzo Lilli Gruber.

In studio si parlerà dell’aggravarsi della situazione pandemica tra l’espandersi della variante Omicron e l’impennata di nuovi contagi che ha portato il governo a decidere di prorogare lo stato di emergenza nonostante la netta contrarietà di Fratelli d’Italia e la diffidenza della Lega. Non mancherà una finestra sulle manovre che circondano il Quirinale.

Come sempre, il commento sui temi più caldi dell’attualità sarà a cura del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio.

La satira, invece, sarà al centro della rubrica Disaccordi&Disaccordi a cura del Terzo Segreto di Satira.

Il talk di approfondimento sulla politica e l’attualità, tornerà sul Nove a gennaio.

“ACCORDI&DISACCORDI” è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è visibile anche in live streaming e on demand su discovery+. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.

