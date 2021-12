Il chitarrista RENATO CARUSO ha pubblicato “GRAZIE TURING” (Believe), il suo nuovo album “solo guitar”.Il disco è la colonna sonora perfetta per immergersi nella lettura dell’ultimo libro del chitarrista calabrese, “# DIESIS O HASHTAG?” (OneReed).

L’album è un omaggio ad Alan Turing, una figura rivoluzionaria e particolare, sia per le sue scoperte scientifiche sia per la sua tormentata vita privata: ideatore del primo computer, eroe di guerra processato ingiustamente per la sua omosessualità e pioniere dell’intelligenza artificiale che, grazie alla sua macchina, decifrò i codici tedeschi e fece importanti esperimenti di sintesi con la musica.

Intervista:

Cosa ti ha colpito di Alan Turing? Ti ha dato molta ispirazione, è corretto?

“Mi ha colpito la sua vita piena di incognite. Lo studio da quando ho circa 19 anni, cioè da quando mi sono iscritto a Informatica. Il fatto di essere un eroe di guerra, di essere omosessuale ed esser processato, di vincere la seconda guerra mondiale, ecc… ci sono davvero troppe variabili, impossibile non rimanere stupito”.

Album solo guitar, forse ci sono “in giro”, troppe parole e serve un po’ di bella, buona e sana musica?

“Sicuramente serve sempre di più buona musica. Ma è sempre più difficile dare un ordine di “qualità”. Ci vorrebbe un algoritmo diverso da quello esistente. Cosa si intende per bella e buona musica? Forse dovremmo porci questo problema e rispondere per andare alla radice del quesito.

Sicuramente musica bella e sana ce n’è, bisogna capire il capire in che modo può uscir fuori. Se pensi che su Spotify oggi si caricano circa 60.000 brani al giorno. Come fai a decidere?”

Libro #Diesis o Hastag?”. Cosa ti viene meglio o in fondo in fondo preferisci? Musica o scrittura?

“Musica, sono un divulgatore più che scrittore. La musica è da sempre nel mio DNA, sono nato in una famiglia di libri e strumenti e suono da quando ho cinque anni. La musica forse aiuta a comunicare di più, la scrittura è sempre più difficile e non mi paragono per niente ai veri scrittori. Tutto il mio rispetto per loro”.

