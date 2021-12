Da venerdì 3 dicembre sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming “Esagerata”, il nuovo singolo di Tananai con il quale il cantautore è in gara tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani 2021.

“Esagerata”, prodotta da d.whale in collaborazione con lo stesso TANANAI, all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino, che si è occupato anche della scrittura e della composizione musicale, ha un ritmo incalzante, ben scandito fin dai primi beat, che sembra rallentare nel pre-ritornello per poi esplodere, rendendo difficile a chi ascolta non farsi trasportare dalla melodia. “Esagerata” parla di una relazione senza equilibrio, dalla quale sarebbe meglio per entrambe le parti distaccarsi, ma in realtà si continua ad avvicinarsi e ferirsi, rinfacciandosi i difetti l’uno dell’altra.

Il giovane cantautore milanese, dopo l’uscita di “Esagerata” e dei suoi precedenti lavori, “Maleducazione” e “Baby Goddamn”, è pronto a portare sul palco la sua musica.

In occasione dell’uscita del suo ultimo singolo, infatti, TANANAI annuncia due date live nel 2022, prodotte da Friends & Partners, previste giovedì 24 marzo a Roma, presso Largo Venue, e lunedì 28 marzo a Milano, ai Magazzini Generali.

I biglietti disponibili sui rivenditori ufficiali www.ticketone.it e www.ticketmaster.it

a partire dalle ore 18:00 del 1° dicembre.

Per ulteriori informazioni: www.friendsandpartners.it

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia