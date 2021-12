Disponibile la colonna sonora di “West Side Story”

Hollywood Records pubblica la colonna sonora dell’attesissimo film “West Side Story”, diretto dal vincitore dell’Academy Award® Steven Spielberg, da una sceneggiatura del vincitore del Premio Pulitzer e del Tony Award® Tony Kushner.

West Side Story racconta la classica storia delle feroci rivalità e dei giovani amori nella New York del 1957. Il film 20th Century Studios arriverà il 23 dicembre nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

“West Side Story” è stato adattato sul grande schermo dal musical di Broadway originale del 1957. Le coreografie originali sono di Jerome Robbins, il libretto è di Arthur Laurents, le musiche di Leonard Bernstein, con i testi di Stephen Sondheim, ideato, diretto e coreografato da Jerome Robbins.

Spielberg ha raccontato: “Ho dedicato questo film a mio padre, ma è stato l’amore di mia madre per la musica, unito al mio insaziabile appetito di comprendere tutto sul fare film che mi hanno portato a collezionare le colonne sonore dei film, quando ero giovane. Ho amato la colonna sonora realizzata dal cast di “West Side Story” fin dal primo momento in cui l’ho ascoltata. Da bambino ero in grado di cantare tutti i brani a memoria, e li cantavo per davvero fino a quando la mia intera famiglia non ne poteva più! Questa colonna sonora è come se fosse sempre stata parte di me e penso che sia la musica più bella scritta per un musical teatrale. La mia sincera speranza è che le nuove generazioni scoprano questo album e se ne innamorino fortemente così come è capitato a me”.

La colonna sonora originale di West Side Story contiene 21 brani tratti dal film ed è disponibile ora sulle piattaforme digitali (anche in Dolby Atmos Music – una nuova tecnologia che consente all’ascoltatore di entrare dentro ogni brano in maniera spaziale, rivelando ogni dettaglio della musica con una limpidezza e profondità senza precedenti).

Gustavo Dudamel – affermato direttore d’orchestra della Los Angeles Philharmonic, dell’Orquesta Sinfónica Simón Bolívar del Venezuela e dell’Opéra di Parigi – è stato scelto per dirigere l’orchestra durante le registrazioni musicali.

Il celebre arrangiatore e direttore d’orchestra David Newman, che ha lavorato a più di 100 film, si è occupato di entrambi gli arrangiamenti, e ha anche diretto l’orchestra in alcune occasioni.

Dudamel ha affermato: “West Side Story, per me come per tutti noi nel mondo della musica, fa parte del DNA. Ogni singola melodia ci viene naturale. Ovviamente, ci sembrava giusto lavorare con la New York Philharmonic, che era l’orchestra di Bernstein, e coinvolgere i suoi musicisti nel nuovo capitolo di questo capolavoro”.

The West Side Story Original Motion Picture Soundtrack tracklist:

1. Prologue

2. La Borinqueña (Sharks Version) – Performed by David Alvarez, Sharks

3. Jet Song – Performed by Mike Faist, Kyle Coffman, Kevin Csolak, John Michael Fiumara, Patrick Higgins, Jets

4. Something’s Coming – Performed by Ansel Elgort

5. The Dance at the Gym: Blues, Promenade

6. The Dance at the Gym: Mambo

7. The Dance at the Gym: Cha-Cha, Meeting Scene, Jump

8. Maria – Performed by Ansel Elgort

9. Balcony Scene (Tonight) – Performed by Rachel Zegler, Ansel Elgort

10. Transition to Scherzo / Scherzo

11. America – Performed by Ariana DeBose, David Alvarez, Ana Isabelle, Jennifer Florentino, Natalie Toro, Arianna Rosario, Ilda Mason, Jeanette Delgado, Annelise Cepero, Tanairi Sade Vazquez, Jamila Velazquez, Edriz E. Rosa Pérez, Melody Martí, Gaby Diaz, Juliette Feliciano,

Isabella Ward, Maria Alexis Rodriguez, Yesenia Ayala, Gabriela M. Soto, Sebastian Serra,

Julius Anthony Rubio, Ricardo A. Zayas, Yurel Echezarreta, Kelvin Delgado, Ricky Ubeda,

Carlos Sánchez Falú, Adriel Flete, Jacob Guzman, Carlos E. Gonzalez, David Avilés Morales, Andrei Chagas, David Guzman

12. Gee, Officer Krupke – Performed by Kevin Csolak, John Michael Fiumara, Jess LeProtto, Ben Cook, Kyle Allen, Myles Erlick, Patrick Higgins

13. One Hand, One Heart – Performed by Ansel Elgort, Rachel Zegler

14. Cool – Performed by Ansel Elgort, Mike Faist

15. Tonight (Quintet) – Performed by Mike Faist, David Alvarez, Ariana DeBose, Ansel Elgort, Rachel Zegler, Jets, Sharks

16. The Rumble

17. I Feel Pretty – Performed by Rachel Zegler, Ana Isabelle, Ilda Mason, Annelise Cepero, Jamila Velazquez, Andréa Burns, Tanairi Sade Vazquez, Yassmin Alers

18. Somewhere – Performed by Rita Moreno

19. A Boy Like That / I Have a Love – Performed by Ariana DeBose, Rachel Zegler

20. Finale

21. End Credits

Per ulteriori informazioni su “West Side Story,” visitare:

https://www.westsidestory.com/2021-film

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia