“Desesperados”, il nuovo singolo di Rauw Alejandro

Reduce dalla vittoria ai Latin Grammy e della nomination ai Grammy, l’hitmaker latino Rauw Alejandro torna con il nuovo singolo “Desesperados” in collaborazione con Chencho Corleone.

Il brano è stato inserito nell’album “Vice Versa” al posto di “Track 4”.

Il videoclip ufficiale di “Desesperados””, visibile al seguente link https://youtu.be/K9mTSekTktw, vede protagonisti i due artisti Rauw Alejandro e Chencho Corleone.

L’album segue la pubblicazione del precedente progetto “Afrodisíaco”, nominato come “Best Música Urbana Album” ai Grammy Awards.

Rauw ha vinto 1 Latin Grammy per “Best Urban Fusion/Performance” insieme a Camilo per “Tattoo Remix”. Rauw è stato nominato anche nelle categorie “Record Of The Year” per “Todo De Ti”, “Song Of The Year” per “Todo De Ti” e “Best Urban Fusion/Performance”. Inoltre, ha ottenuto 2 premi al Los 40 di Maiorca come “Best International Latin Artist” e “Best Urban Artist”.

Il cantautore portoricano Rauw Alejandro ha guidato la nuova generazione di artisti di musica latina da quando è apparso sulle scene musicali. Negli anni ha pubblicato dischi d’oro, platino e multiplatino come “Que Le De” e “Fantasías”.

Durante il lockdown si è esibito in uno dei concerti virtuali più iconici dell’anno, davanti a più di 1 milione di spettatori su YouTube in diretta dal Coliseo di Porto Rico.

