“Chissà” è il nuovo singolo di Denise Manno

“Chissà” (etichetta discografica Io Dischi/management Team Media Group) è il nuovo singolo di Denise Manno, uscito in radio e in digitale. In contemporanea online anche il videoclip.

Il singolo, scritto dalla stessa Denise, nasce come sfogo durante i sei mesi di permanenza di Denise presso il Cedial di Palermo, centro per la cura dei disturbi del comportamento alimentare (DCA). Proprio per questo “Chissà” è un tendere la mano in musica a tutte quelle persone che si sentono sole, fallite o escluse dal mondo.

Quello dei DCA, infatti, è un problema diffusissimo e spesso sottovalutato che l’artista si propone di mettere in evidenza: “Un mostro che si è insinuato silenziosamente nella mia vita spegnendola giorno dopo giorno. – dice l’artista – Un racconto in cui descrivo perfettamente il mio stato d’animo ogni volta che quelle vocine tormentavano la mia mente. Con il tempo ho imparato ad accettarle, ascoltarle da un’altra prospettiva ma soprattutto a colorarle, perché ero stanca di vedere tutto grigio.”

“L’uscita del singolo, per mia iniziativa, è stata pensata proprio per il mese di dicembre – prosegue l’autrice – e sarà un piccolo regalo che farò a tutte quelle persone che come me, soffrono o hanno sofferto di DCA. So come ci si sente a non condividere la gioia di un pasto caldo in famiglia durante le cene natalizie, so bene quanto sia dura avere una casa stracolma di cibo e non poter minimamente toccarlo davanti agli altri. Nel mio caso, il ‘binge eating’ mi portava ad abbuffarmi di nascosto, quindi godermi il cibo con la mia famiglia era impossibile ormai. Credo fortemente che dicembre sia il mese più bello dell’anno. Natale è sempre stata la mia festa preferita, si festeggia, si ride, ci si diverte tutti insieme, purtroppo però, per molte persone è solo un incubo. Voglio dare loro speranza, luce e amore, perché in realtà non é mai la fine.”

La produzione esecutiva è a cura di Ilario Drago e Stefano Pugnali, prodotto da Enrico Kikko Palmosi. Mixato da Sabatino Salvati e masterizzato da Marco D’Agostino @ 96khz, Milano

https://www.instagram.com/denise_manno/

https://www.youtube.com/c/DeniseMannoOfficial/about

