Da Lunedì 6 dicembre, è disponibile in digitale “CAMBIO DI ROTTA” (8P MUSIC), il nuovo album di DENISE FARO, la cantautrice romana che ha conquistato l’America Latina.

L’album è pubblicato in doppia versione, spagnola (11 canzoni) e italiana (10 canzoni), e racchiude le emozioni e le esperienze vissute dall’artista negli ultimi anni. Il titolo vuole proprio rappresentare la rinascita, il cambiamento e l’evoluzione di una persona.

«Dopo tanti EP e singoli ho finalmente trovato il tempo e il coraggio di fermarmi a scrivere delle canzoni che mi fanno davvero battere il cuore, grazie anche alla pandemia che ha messo il mondo in pausa ed é riuscita a farci riflettere – racconta Denise – Mi sono ritrovata sola con me stessa e mi sono resa conto di quanto fossi lontana da me stessa, di quante mode, consigli e abitudini, che non mi appartenevano, stessi seguendo. Avevo bisogno di tornare a sognare, di tornare ad emozionarmi, di tornare a cantare con gli occhi che brillano.»

“Cambio di Rotta” è il primo album in studio di Denise e contiene i precedenti singoli “Jacuzzi” e “Evergreen” e le collaborazioni con gli artisti messicani SAMO e ALEXANDER ACHA (solo nella versione spagnola). Attraverso le sue canzoni Denise racconta storie vere, problematiche sociali e manda messaggi positivi al suo pubblico.

“Atto di coraggio”, per esempio, descrive il coraggio di amare senza limiti e pregiudizi indipendentemente dal sesso, dalle etnie e dalle “regole”, un tema molto discusso ma che ha ancora tanta strada da fare per essere capito, soprattutto in Italia.

Anche il singolo scelto per anticipare il disco, “Fuorigioco” insieme a Samo, nasce da una storia realmente accaduta, un drammatico incidente che ha strappato la vita a un giovane ragazzo, e che riesce a raccontare i dolorosi attimi che hanno seguito l’accaduto.

La pubblicazione di “Fuorigioco” è legata a un’attività benefica in collaborazione con l’Associazione Emiliano Di Nardo: tutti i ricavati verranno donati all’ associazione, che prende proprio il nome della persona colpita dal tragico evento.

L’associazione è nata subito dopo la morte di Emiliano, con la voglia di trasformare il dolore in qualcosa di “bello” che potesse aiutare principalmente giovani e bambini. L’obiettivo è quello di aiutare, con il ricavato di questo singolo, una casa famiglia di Roma, che ha una sede anche in America Latina.

Questa la tracklist di “CAMBIO DI ROTTA”:

1- Evergreen

2- Atto di coraggio

3- Fuorigioco feat. Samo

4- 2123

5- Jacuzzi

6- Da qui

7- Fuori posto

8- Cambio di rotta

9- Zona comfort

10- Fare finta di niente

